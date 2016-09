Réagissez

- Koweït : Nouvelle peine de prison pour un député chiite pour «insulte à l’émir»

Un tribunal koweïtien a condamné hier un député chiite à 11 ans de prison par contumace, pour «insultes envers le chef de l’émirat et l’Arabie Saoudite». Cette mesure intervient deux mois après une décision de justice similaire qui avait condamné Abdel Hamid Dashti à 14 ans et six mois d’emprisonnement pour des déclarations jugées offensantes envers l’Arabie Saoudite et le Bahreïn, ainsi que pour avoir nui aux relations diplomatiques du Koweït avec ses deux voisins.

Le député se trouve à l’étranger depuis plusieurs mois. M. Dashti a confirmé hier la nouvelle sentence sur son compte twitter, affirmant craindre d’autres condamnations alors qu’il est poursuivi dans une dizaine d’affaires similaires. Le prochain jugement doit se tenir le 10 octobre.

- Jordanie : Les islamistes remportent 12,3% des sièges au Parlement

La commission électorale a annoncé hier les derniers résultats préliminaires des élections législatives de mardi en Jordanie, confirmant un retour au Parlement des Frères musulmans, dont la coalition électorale a remporté 16 sièges sur 130. Ces résultats confirment les estimations des islamistes, qui avaient indiqué mercredi s’attendre à au moins 16 sièges, soit 12,3%.

La majorité des sièges du futur Parlement, qui jouit de pouvoirs limités, est revenue comme à l’accoutumée à des hommes d’affaires et des responsables de tribus loyaux à la monarchie. Trois sièges de la circonscription d’Al Badya Al Wosta (au sud d’Amman) n’ont pas été pourvus, la commission électorale ayant annulé le scrutin dans cette région où une dizaine d’urnes ont été détruites par des casseurs. Il sera organisé de nouveau à une date ultérieure.

- Kenya : Un poste de police attaqué par des islamistes somaliens shebab

Des islamistes somaliens shebab ont attaqué un poste de police dans le nord-est du Kenya, proche de la frontière avec la Somalie, dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé la police et les shebab. La police kenyane a assuré, dans un communiqué, avoir tué un shebab et en avoir blessé «plusieurs autres grièvement alors qu’ils fuient». Elle a aussi indiqué que quatre de ses hommes avaient été blessés, dont un grièvement, et que deux autres ne «répondent pas à l’appel».

Les shebab ont de leur côté affirmé avoir tué au moins six policiers et en avoir capturé deux autres, sans faire état de mort dans leurs propres rangs. Les shebab cherchent à renverser le gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale. Mais ils mènent aussi des attaques au Kenya, qui fournit depuis 2011 un contingent militaire à la force de l’Union africaine en Somalie (Amisom).

- Yémen : Une partie du gouvernement en exil rentre à Aden «définitivement»

Une partie du gouvernement yéménite en exil a regagné hier Aden, capitale provisoire, au moment où Sanaa reste toujours sous le contrôle des rebelles houthis, a affirmé le Premier ministre, Ahmed ben Dagher. Le gouvernement yéménite compte au total 32 membres. Ce retour fait suite à «notre décision de transférer la Banque centrale de Sanaa à Aden pour préserver le Yémen et empêcher un effondrement total de l’économie du pays», a expliqué le Premier ministre.

Il a par ailleurs affirmé que les rebelles avaient mis la main sur les réserves de la Banque centrale, d’un montant de 5 milliards de dollars, et que son gouvernement les exhortait à «ne pas les dilapider pour le bien de tous». Le transfert de la Banque centrale avait été annoncé dimanche par le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi qui reste, quant à lui, en exil à Riyad. Depuis la reprise d’Aden aux rebelles houthis en juillet 2015, plusieurs ministres du gouvernement reconnu par la communauté internationale ont tenté de s’y installer, mais le climat d’insécurité a toujours forcé ces hauts responsables à repartir précipitamment en Arabie Saoudite.