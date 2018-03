Réagissez

- Ghaza : Mort du principal suspect dans l’attentat contre le Premier ministre palestinien

Le principal suspect dans l’attentat contre le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah est décédé de ses blessures hier dans la bande de Gaza après son arrestation lors de laquelle deux membres des forces de sécurité du Hamas ont été tués.

Hamdallah était sorti indemne de l’attaque contre son convoi le 13 mars lors d’une rare visite dans l’enclave palestinienne, contrôlée par le mouvement islamiste Hamas. Des responsables palestiniens avaient dénoncé une «tentative d’assassinat».

Cet incident était intervenu alors que l’Autorité palestinienne, dirigée par le président Mahmoud Abbas et qui n’exerce plus ses prérogatives limitées que sur des parties de la Cisjordanie, occupée par Israël, essaie depuis des années de reprendre le contrôle de Gaza au Hamas qui s’en est emparé par la force en 2007.

- France : Sarkozy dénonce une «calomnie» au sujet du financement libyen

L’ancien président français Nicolas Sarkozy, mis en examen dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale de 2007, a affirmé qu’il vivait «l’enfer de la calomnie», selon sa déclaration aux magistrats, reproduite hier sur le site internet du journal Le Figaro.

«Depuis le 11 mars 2011, je vis l’enfer de cette calomnie», a déclaré Sarkozy, qui dénonce également l’absence de «preuve matérielle» dans les accusations portées contre lui.

L’ancien chef de l’Etat, 63 ans, a été mis en examen mercredi soir pour «corruption passive», «financement illégal de campagne électorale» et «recel de fonds publics libyens», ce qui marque un coup d’accélérateur dans cette affaire instruite par des magistrats français depuis près de cinq ans.

- Russie : Des médias boycottent le Parlement après un scandale de harcèlement sexuel

Des rédactions de médias russes boycottaient hier le Parlement russe en retirant leurs journalistes pour dénoncer la décision d’une commission de disculper un député accusé de harcèlement sexuel.

Réunie mercredi pour examiner les accusations portées contre Léonid Sloutski par des journalistes femmes, la commission d’éthique de la Douma, la chambre basse du Parlement, «n’a pas trouvé de violations des règles de comportement» chez le député pro-Kremlin.

«Avec cette décision, la commission d’éthique a de facto reconnu comme normale la possibilité de harceler sexuellement les journalistes», a dénoncé sur son site le groupe RBK, annonçant «le retrait de tous ses journalistes qui couvrent les activités de la Douma».

- Turquie : L’UE durcit le ton avant une réunion attendue avec Erdogan

Les dirigeants des pays de l’UE vont envoyer un message de fermeté hier à la Turquie, en condamnant ses «actions illégales persistantes» en Méditerranée, à quelques jours d’une rencontre avec le président Recep Tayyip Erdogan censée apaiser des relations tourmentées. Des incidents ont eu lieu récemment en mer sur fond de contentieux territoriaux anciens avec Chypre et la Grèce.

La marine turque a notamment empêché un navire italien d’aller forer dans les eaux chypriotes et un patrouilleur turc a percuté un navire grec en mer Egée.

La réunion programmée le 26 mars à Varna, en Bulgarie, entre Erdogan et les présidents de la Commission et du Conseil européen, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk, doit notamment rassurer Ankara sur la poursuite de l’aide financière européenne promise dans leur accord migratoire controversé de mars 2016.

Mais certains Etats de l’UE ont insisté pour que la main tendue européenne à ce partenaire indispensable ne soit pas interprétée comme un chèque en blanc, et qu’elle n’occulte pas leurs inquiétudes face au durcissement des différends avec Ankara.