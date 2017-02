Réagissez

- Syrie

Les négociations de paix sur la Syrie sous l’égide de l’ONU devront s’ouvrir aujourd’hui à Genève, pour la quatrième fois, entre le gouvernement et l’opposition afin de discuter de la «transition politique» et mettre fin à six ans de conflit. Après trois sessions en 2016 qui n’ont permis aucune avancée et une pause de près de dix mois, de nouveaux pourparlers inter-syriens doivent reprendre à Genève et porteront sur «la résolution 2254 de l’ONU, feuille de route internationale pour un règlement du conflit», a indiqué l’émissaire spécial de l’ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Cette feuille de route prévoit «une gouvernance crédible et inclusive, une nouvelle Constitution écrite par les Syriens, et non par des étrangers, et des élections sous la supervision de l’ONU, incluant les réfugiés syriens», a-t-il souligné.

- Nigeria

L’Etat de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria a imposé, mardi, un couvre-feu de 24 heures dans deux districts pour mettre fin aux conflits locaux qui ont éclaté il y a deux jours. «Le conseil de sécurité de l’Etat a pris cette décision pour protéger les vies et les propriétés matérielles, et éviter un nouveau recul de l’Etat de droit dans les districts de Kaura et de Jemaa où les violences ont éclaté dimanche avant de marquer une escalade lundi», indique un communiqué du gouvernement. Au moins 22 personnes ont été tuées à la suite de ces conflits dans lesquels plus de 50 maisons ont été incendiées dans plus de cinq communautés de la région troublée du sud de l’Etat de Kaduna, selon des sources locales.

- France

Le garde du corps et la cheffe de cabinet de la candidate d’extrême droite à la présidentielle française Marine Le Pen ont été placés hier en garde à vue, dans le cadre de soupçons d’emplois fictifs au Parlement européen. Après le candidat de la droite François Fillon, affaibli par une enquête visant son épouse et deux de ses enfants pour des emplois fictifs présumés, Marine Le Pen, qui caracole en tête dans les sondages, est à son tour gênée par une affaire d’assistants parlementaires, à deux mois du premier tour du scrutin. A l’issue de leur garde à vue par l’Office anticorruption, qui peut durer jusqu’à 48 heures, Thierry Légier et Catherine Griset peuvent soit repartir sans être poursuivis, soit être présentés à la justice en vue d’une éventuelle inculpation.

- Yémen

L’un des plus hauts responsables de l’armée yéménite a été tué, dans la nuit de mardi à mercredi, lors de combats avec les rebelles houthis qui ont fait 39 autres morts de part et d’autre, près de Mokha (sud-ouest), selon des sources militaires. Le général Ahmad Saif Al Yafii a été tué par un tir de missile aux abords de cette ville sur la mer Rouge que les forces progouvernementales ont récemment reprise aux rebelles dans le cadre d’une grande offensive sur la côte sud-ouest du pays, a indiqué une source militaire.

Cette zone a connu des combats meurtriers, selon d’autres sources militaires progouvernementales qui ont déploré 18 morts et une trentaine de blessés dans leurs rangs. Au moins 21 rebelles ont péri et 23 ont été blessés dans ces affrontements et les raids aériens de la coalition arabe menée par Riyad qui appuient les forces progouvernementales, selon les mêmes sources.