Réagissez

- Palestine occupée

Le roi Abdallah II de Jordanie a exprimé hier son «inquiétude» au sujet de la décision controversée des Etats-Unis de reconnaître Jérusa-lem capitale d’Israël, en recevant à Amman le vice-président américain, Mike Pence, en tournée au Proche-Orient. «Jérusalem est cruciale pour les musulmans et les chrétiens, comme elle l’est pour les juifs», a dit le roi Abdallah II, un allié-clé des Etats-Unis et dont le pays est le gardien des Lieux Saints musul-mans dans la Ville sainte. Cette ville «est cruciale pour la paix dans la région, et cruciale pour permettre aux musulmans de combattre efficacement certaines des causes de la radicalisation», a-t-il insisté.

- Corée du Nord

Une délégation nord-coréenne est arrivée hier à Séoul pour inspecter des sites et préparer des manifestations culturelles prévues pendant les Jeux olympiques d’hiver, qui se tiendront en février en Corée du Sud. C’est la première visite de responsables nord-coréens en Corée du Sud en quatre ans. Les télévisions sud-coréennes ont montré un groupe de sept responsables conduits par Hyon Song-Wol, leader d’un groupe de pop entièrement féminin très populaire en Corée du Nord, en train de traverser, dans des autocars, la frontière entre les deux pays avant d’arriver à la gare ferroviaire de Séoul une heure plus tard.

- Myanmar

Le Myanmar et la Russie ont conclu un accord sur la coopé-ration militaire, a rapporté hier l’agence de presse birmane. Cet accord a été signé samedi à Nay Pyie Taw, capitale du Myanmar, en présence du commandant en chef de l’armée birmane, le général Min Aung Hlaing, et du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, en visite dans le pays d’Asie du Sud-Est.

Avant la signature du docu-ment, les deux responsables militai-res ont discuté de l’échange de visi-tes entre les deux forces armées, de la coopération en matière de forma-tion et de technologie, ainsi que des domaines de coopération potentiels, selon la même source. Les autorités birmanes ont estimé que la signatu-re de cet accord permettrait de porter à un nouveau niveau la coopération en matière de défense entre les deux pays.

- Grande-Bretagne

Des centaines de personnes se sont rassemblées en face de Downing Street, hier, pour exprimer leur ras-le-bol face au harcèlement sexuel, aux violences et aux discrimi-nations subies par les femmes. «ça suffit, ça suffit», a scandé la foule venue en nombre malgré la pluie et le froid devant la rue où habite la Première ministre, Theresa May. «Ne touche pas à mes droits» ou encore «Garde tes rosaires loin de mes ovai-res», pouvait-on lire sur certaines pancartes.

Dans la foule, certains tenaient aussi des pancartes hostiles à Donald Trump. Le président américain a annoncé récemment qu’il ne viendra pas inaugurer comme prévu la nouvelle ambassade américaine à Londres, où il risquait d’être accueilli par des manifestations hostiles.