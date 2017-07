Réagissez

- Koweït : Expulsion des diplomates iraniens

Le Koweït a annoncé hier l’expulsion de diplomates iraniens et la fermeture de missions de l’ambassade d’Iran après la condamnation, dans l’émirat, de membres d’une cellule «terroriste» pour des liens avec la République islamique. Ces tensions dans les relations irano-koweïtiennes interviennent en pleine crise du Golfe, dont un des aspects sont les relations entre le Qatar et l’Iran, et alors que le Koweït mène une médiation pour contenir cette crise qui secoue la région depuis un mois et demi.

La Cour suprême koweïtienne vient de condamner le chef de la cellule «terroriste» à la prison à vie et 20 de ses membres à diverses peines de prison pour liens avec l’Iran et avec le Hezbollah chiite libanais et pour avoir projeté de commettre des attentats au Koweït.

- Turquie-Allemagne : Les relations ne peuvent être basées sur «le chantage et la menace»

La Turquie a dénoncé hier les décisions prises par Berlin à son encontre en pleine brouille entre les deux pays, faisant valoir que leurs relations ne sauraient être basées sur «le chantage et la menace». «Nous voulons continuer à voir en l’Allemagne un pays allié et ami. Nos relations ne sauraient être basées sur le chantage et la menace mais doivent être régies par les normes et principes internationaux», a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

- RDC : Suspension du procès en appel de l’opposant Katumbi

Le procès en appel de l’opposant en exil Moïse Katumbi, candidat déclaré à la succession du président Joseph Kabila en République démocratique du Congo, a été suspendu hier par le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Le tribunal a sollicité l’avis de la Cour constitutionnelle sur les irrégularités relevées par la défense dans ce procès qui porte sur une affaire immobilière, et qui intervient dans un contexte politique tendu. Ex-allié de poids du président congolais Joseph Kabila, M. Katumbi est passé dans l’opposition en septembre 2015, après avoir démissionné de son poste de gouverneur de la province minière du Katanga.

- Guantanamo : D’ex-détenus demandent l’audition de Bush et Rumsfeld en France

D’anciens prisonniers français de Guantanamo qui ont déposé une plainte pour détention arbitraire et torture, ont demandé l’audition en France de l’ex-président George W. Bush et de son ex-secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, a-t-on appris hier auprès de leur avocat William Bourdon. L’enquête judiciaire, ouverte en 2005 après une plainte des Français Nizar Sassi et Mourad Benchellali, s’est achevée sans qu’aucun responsable américain ne soit poursuivi et le parquet de Paris a requis le 19 avril un non-lieu.

Il revient désormais à la juge d’instruction de se prononcer. «Nombre d’investigations sont encore aujourd’hui nécessaires pour que la lumière soit faite sur les faits, extrêmement graves, subis par mes clients», estime Me Bourdon, qui a demandé à la juge d’entendre plusieurs anciens hauts responsables américains, dont George W. Bush.

- Pologne : Le Parlement adopte une réforme controversée de la Cour suprême

Les députés polonais ont voté hier une réforme controversée de la Cour suprême, en dépit des protestations publiques et des mises en garde de l’Union européenne, inquiète pour l’indépendance de la justice au point d’avoir brandi la menace de sanctions sans précédent. Avant le vote, précédé par des débats d’une rare violence au Parlement, l’opposition a dénoncé un «coup d’Etat» portant atteinte à l’indépendance du système judiciaire. Mais les conservateurs du parti Droit et Justice (PiS), au pouvoir depuis l’automne 2015, ont choisi d’ignorer les avertissements de la Commission européenne, du président du Parlement européen et du Conseil de l’Europe.