- Mali

Une trentaine de personnes ont péri dans des violences entre les communautés peule et dogon dans le centre du Mali en fin de semaine dernière, près de la frontière avec le Burkina Faso. Les violences se multiplient depuis plus d’un an dans le centre du Mali, entre Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies bambara et dogon pratiquant majoritairement l’agriculture.

Elles sont attisées par l’apparition dans la région en 2015 du groupe armé du prédicateur salafiste peul Amadou Koufa, avec lequel les Peuls sont souvent soupçonnés de collusion. Les affrontements entre Dogons et Peuls, qui ont éclaté samedi dans le cercle de Koro, limitrophe du Burkina Faso, se sont poursuivis dimanche, mais le calme est revenu depuis, ont indiqué lundi soir l’armée malienne et des sources locales.

- Cisjordanie occupée

Israël a entamé hier la construction d’une nouvelle colonie en Cisjordanie occupée, une première en 25 ans dans le Territoire palestinien occupé, au moment même où des émissaires américains tentent de relancer le processus de paix moribond notamment du fait de la colonisation israélienne.

«Après des décennies, j’ai le privilège d’être le Premier ministre qui construit une nouvelle colonie en Judée-Samarie», a écrit Benyamin Netanyahu sur Twitter. La Judée-Samarie est le nom biblique utilisé par les dirigeants israéliens pour désigner la Cisjordanie, petit territoire palestinien occupé depuis 50 ans par l’armée israélienne et où vivent actuellement plus de 400 000 colons, de façon illégale, selon le droit international.

- Somalie

Au moins dix personnes ont été tuées hier dans une attaque à la voiture piégée revendiquée par les islamistes shebab affiliés à Al Qaîda et qui a visé un bâtiment des autorités locales à Mogadiscio, a annoncé le ministère somalien de la Sécurité.

Selon plusieurs sources locales, un homme conduisant un minibus chargé d’explosifs est parvenu à forcer le portail des bureaux du district de Wadajir, dans le sud de la capitale somalienne. Les shebab ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale. Ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l’essentiel de leurs bastions.

- Zambie-Rwanda

La Zambie et le Rwanda ont signé trois accords destinés à renforcer leur coopération dans la défense, la sécurité et l’extradition, a annoncé hier le bureau présidentiel zambien. Ces accords ont été signés à l’issue de discussions lundi entre le président rwandais, Paul Kagame, en visite à Lusaka, et son homologue zambien, Edgar Lungu.

Les accords portent notamment sur la coopération dans l’industrie des services de transport aérien, la défense, la sécurité et l’extradition. M. Lungu a remercié son homologue rwandais pour cette visite, la qualifiant d’étape importante dans l’amélioration des relations entre les deux pays.