Réagissez

- Tunisie : Grève générale et des milliers de manifestants dans le Nord-Ouest tunisien

Des milliers de Tunisiens ont manifesté hier dans la ville du Kef (nord-ouest), également paralysée par une grève générale, pour protester contre la marginalisation et réclamer un développement plus équitable entre les régions. A l’appel de la société civile, les manifestants se sont rassemblés devant le siège du bureau régional du syndicat UGTT, avant de défiler sur les principales artères de cette ville située à 180 km à l’ouest de la capitale Tunis, non loin de la frontière algérienne.

- Syrie : La Russie «n’adhérera pas» à la coalition américaine

La Russie n’a pas l’intention d’adhérer à la coalition antiterroriste internationale menée par les Etats-Unis en Syrie, en raison de «l’illégitimité des actions» de cette coalition, selon le sénateur russe Konstantin Kossatchev. En dépit des propositions formulées périodiquement en ce sens par certains politiciens occidentaux, la décision de Moscou est «sans équivoque», selon le président de la commission des affaires internationales au Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe).

- Rwanda : Un ex-chef de milice condamné à la perpétuité pour génocide

Un ancien chef de milice dans la province de Gisenyi, dans le nord-ouest du Rwanda, a été condamné hier à la prison à vie par un tribunal de Kigali pour son implication dans le génocide des Tutsi en 1994. Bernard Munyagishari, né en 1959, «a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes de génocide et meurtres; il a 30 jours pour faire appel», a déclaré le porte-parole des cours et tribunaux du Rwanda, Emmanuel Itamwa.

- USA-Iran : Washington veut que Téhéran devienne la «priorité» à l’ONU

Les Etats-Unis ont exhorté hier le Conseil de sécurité de l’ONU à donner «la priorité» aux activités «incroyablement destructrices» de l’Iran au Moyen-Orient et à accorder moins d’attention au conflit israélo-palestinien. L’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a qualifié l’Iran de «principal coupable» des conflits au Moyen-Orient et s’est engagée à collaborer avec les alliés de Washington pour faire en sorte que Téhéran respecte les résolutions de l’ONU.

- Corée du Nord : Le Conseil de sécurité condamne fermement le dernier tir de missile nord-coréen

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté une résolution hier qui condamne fermement le dernier tir de missile nord-coréen et menace le régime communiste de nouvelles sanctions, au terme d’un compromis avec la Russie. Les quinze pays membres du Conseil condamnent à l’unanimité le «comportement hautement déstabilisateur» de Pyongyang et l’exhortent à «ne pas mener d’autres essais nucléaires».