Réagissez

Etats-Unis

Plusieurs engins explosifs ont été découverts dimanche soir dans un sac à dos placé dans une poubelle, a annoncé hier le maire de la ville américaine d’Elizabeth. Un robot démineur a été employé pour les examiner et «lorsqu’il a coupé un fil sur l’un des engins, celui-ci a explosé», a expliqué une source, précisant que le sac avait été repéré par deux hommes qui ont vu «des fils et un tuyau» et ont informé la police. Les autorités ne voient pour l’instant aucune preuve d’une coordination entre les différents attentats ou tentatives, mais le fait qu’ils soient tous survenus en moins de 24 heures relance le débat sécuritaire.

Syrie

Le président syrien Bachar Al Assad a accusé hier les Etats-Unis d’avoir commis une «agression flagrante» contre son pays en menant samedi un raid contre son armée à Deir Ezzor, dans l’est de la Syrie. «Chaque fois que l’Etat syrien avance sur le terrain et dans le processus de réconciliation nationale, les Etats qui nous sont hostiles accroissent leur soutien aux organisations terroristes. Le dernier exemple est l’agression flagrante américaine sur une position de l’armée syrienne à Deir Ezzor au profit du groupe terroriste Daech.»

Russie

Le parti du président Vladimir Poutine, Russie Unie, a remporté une écrasante majorité à la Douma aux législatives de dimanche, décrochant la majorité absolue et un nombre de sièges record depuis sa création en 2001. Ombre au tableau toutefois pour le Kremlin : la faible participation, signe qu’une partie des Russes ont boudé le scrutin. Le parti Russie Unie a obtenu la majorité absolue avec environ 54,1% des voix, après le décompte hier de près de 98% des bulletins de vote, selon la Commission électorale centrale.

Allemagne

Angela Merkel et son parti la CDU ont subi dimanche un deuxième revers électoral consécutif, lors d’un scrutin marqué par l’ancrage de la droite populiste dans le paysage politique allemand. Avec seulement 17,6% des suffrages recueillis lors des élections régionales à Berlin, le parti conservateur de la chancelière enregistre le pire résultat de son histoire d’après-guerre dans la ville. Il perd du terrain notamment au profit de la nouvelle force politique montante, le parti antimigrants Alternative pour l’Allemagne (AfD) qui, en raflant 14,2% des votes, est en train de réussir à briser un tabou d’après-guerre : flirter avec les thèses d’extrême droite.