Réagissez

Zimbabwe

Le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, a assuré vouloir la présence d'observateurs étrangers lors des élections présidentielle et législatives qui doivent se tenir dans son pays cette année. «Nous voulons des élections crédibles», a-t-il déclaré au Financial Times dans une interview publiée hier. «J'aimerais que l’ONU vienne, l'UE devrait venir», a-t-il poursuivi. En visite au Mozambique, jeudi, dans le cadre d'une tournée régionale, Emmerson Mnangagwa a annoncé que des élections seraient organisées au Zimbabwe «dans quatre à cinq mois». Il a assuré qu'il veillerait à ce que ces élections soient «libres, crédibles, justes et indiscutables, afin que le Zimbabwe puisse être considéré comme un Etat démocratique». A mentionner que M. Mnangagwa a d'ores et déjà été investi candidat de la Zanu-PF pour la présidentielle de 2018.

Niger

Au moins 5 soldats nigériens ont été tués et «plusieurs autres blessés» mercredi dans une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram dans le sud-est du Niger, ont rapporté hier des médias citant des sources sécuritaires. «Il y a eu des soldats morts et une dizaine de blessés dans cette attaque de Boko Haram à Toummour», une commune de la région de Diffa, a indiqué un responsable des services de sécurité. Une autre source sécuritaire parle d’«au moins 5 soldats tués et un civil». Cette attaque intervient après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Diffa, théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram. Entre 2015 et 2017, l'ONU a répertorié 582 victimes civiles dans 244 attaques attribuées à Boko Haram dans la région de Diffa.

Espagne

Le dirigeant indépendantiste Carles Puigdemont a assuré, hier, pouvoir diriger la Catalogne depuis la Belgique et éviter ainsi d'être emprisonné en revenant en Espagne, où il est poursuivi par la justice après la tentative avortée d'indépendance. Ses déclarations interviennent alors que le nouveau président du Parlement catalan, Roger Torrent, consulte les différents partis pour proposer un candidat à la présidence régionale, après les élections du 21 décembre, où les indépendantistes ont remporté la majorité absolue. Carles Puigdemont entend être investi à distance, ce que les services juridiques du Parlement catalan jugent illégal. Il est le seul candidat au poste de président régional.

Turquie-Syrie

L'armée turque a déployé 9 tanks à la frontière méridionale de la province du Hatay afin de se préparer à une possible action militaire à Afrin, en Syrie, a rapporté l'agence de presse Anadolu. Se faisant le relais de mesures prises au plus haut niveau, l'armée a informé les soldats à la frontière qu'une possible offensive sur Afrin pourrait avoir lieu «afin de cibler les milices kurdes de Syrie qui s'y trouvent». Jeudi, les forces armées turques ont, selon les médias, riposté à des attaques des milices kurdes lancées dans le nord de la Syrie. Réuni mercredi, le Conseil de sécurité national turc a décidé de prendre «toutes les précautions nécessaires» dans le nord de la Syrie, contre les Unités kurdes de protection du peuple (YPG) soutenues par les Etats-Unis, indique un communiqué officiel.