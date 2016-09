Réagissez

- Mali

Les affrontements entre combattants du Groupe d’autodéfense touareg Imghad et alliés (Gatia, progouvernemental) et Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA, ex-rébellion) se sont produits vendredi à Intachdayte, à 85 km au nord-est de Kidal. «Nous avons perdu six hommes et un autre est porté disparu», a déclaré Almou Ag Mohamed, porte-parole de la CMA.

Selon la CMA, c’est le Gatia qui l’a attaquée au cours d’«une énième violation du cessez-le-feu» par les groupes progouvernementaux et «prévient qu’elle ne peut demeurer indifférente à ces agressions des milices qui bénéficient des équipements et de la logistique de l’armée nationale du Mali». Selon des analystes, la situation s’est récemment dégradée dans le nord du Mali en raison d’une tribalisation des rivalités.

- Somalie

Un général somalien, réputé pour son engagement militaire contre les combattants islamistes, a été tué hier à Mogadiscio dans un attentat-suicide revendiqué par les shebab. Quatre gardes du corps du général Mohamed Roble Jimale Gobale ont été également tués dans cette attaque, selon des témoins et des responsables.

L’attaque s’est produite après le départ de l’hôpital militaire du véhicule qui se dirigeait vers le ministère de la Défense. Le général Gobale commandait la 3e brigade de l’armée somalienne et combattait les islamistes shebab depuis 2007. A la tête de sa brigade, il avait, à plusieurs reprises, infligé des défaites aux shebab au cours d’affrontements dans Mogadiscio.

- Iran - États-Unis

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a réitéré hier sa «méfiance absolue» à l’égard des Etats-Unis, écartant toute négociation avec eux sur les questions régionales. «Le bon sens dicte d’avoir une méfiance absolue envers ceux qui ont révélé leur animosité» à l’égard de l’Iran, a déclaré le guide lors d’un discours à Téhéran devant les commandants du corps des Gardiens de la Révolution, l’armée d’élite de la République islamique.

«Les Américains insistent pour que nous négocions avec eux sur les questions régionales, spécialement sur la Syrie, l’Irak, le Liban et le Yémen», mais en demandant des pourparlers, «ils n’ont d’autre objectif que d’empêcher la présence dans la région de la République islamique d’Iran qui est le principal facteur dans les échecs des Etats-Unis» au Moyen-Orient, a-t-il affirmé.

- France

Plus d’un quart des musulmans de France ont une pratique rigoriste de l’islam, «en marge de la société», alors que près de la moitié d’entre eux vivent leur religion en ayant intégré les valeurs laïques françaises, selon une enquête d’opinion publiée hier.

Cette étude de l’Ifop a été réalisée pour le compte de l’Institut Montaigne, think tank d’obédience libérale, alors que la vague d’attentats djihadistes depuis 2015 et l’approche de l’élection présidentielle enflamment les débats sur la place de l’islam.

Pour mesurer la religiosité des musulmans de France, l’Ifop a établi des catégories en fonction des pratiques des personnes sondées, leur attachement au port du voile, à la viande hallal et à la laïcité.