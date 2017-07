Réagissez

- Iran - Etats-Unis

Les Etats-Unis ont annoncé hier de nouvelles sanctions contre l’Iran pour le punir pour ses missiles balistiques et ses activités militaires «pernicieuses» au Moyen-Orient, quelques heures après avoir maintenu l’accord international sur le programme nucléaire de Téhéran. Le Département d’Etat a pris des sanctions contre 18 personnes et entités liées au programme de missiles balistiques iranien et au corps des Gardiens de la révolution, armée d’élite de la République islamique. Des responsables de la Maison-Blanche avaient indiqué lundi soir que Washington préparait des sanctions supplémentaires contre Téhéran tout en préservant l’accord sur le nucléaire iranien signé à Vienne le 14 juillet 2015.

- Turquie

Un tribunal d’Istanbul a ordonné hier le placement en détention de la directrice d’Amnesty International en Turquie ainsi que de plusieurs militants des droits de l’homme, l’ONG dénonçant un «affront à la justice». Cette décision survient alors que les autorités turques ont lancé, après le putsch avorté du 15 juillet 2016, des purges d’une ampleur sans précédent dans l’histoire moderne de la Turquie. Au total, six militants des droits de l’homme, dont Idil Eser, directrice d’Amnesty pour la Turquie, ont été incarcérés dans l’attente de leur procès à une date non déterminée, a indiqué Andrew Gardner, chercheur spécialiste de la Turquie à Amnesty.

- Arabie Saoudite

La police de Riyad a indiqué hier avoir commencé à interroger une jeune femme apparue ce week-end sur les réseaux sociaux en minijupe dans un site historique du royaume saoudien, où les femmes sont tenues d’être entièrement couvertes en public. La jeune femme a reconnu avoir visité le site historique en compagnie d’un gardien mâle, mais affirmé que les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux sans qu’elle le sache, selon un porte-parole de la police cité par des journaux en ligne saoudiens. Elle doit être transférée devant un représentant de la justice qui décidera, selon la même source, de la détenir ou de la libérer et d’engager ou non des poursuites contre elle.

- Palestine

Un Palestinien a été tué hier par les forces d’occupation israéliennes à El Khalil, en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé. Selon la même source, ce Palestinien a été tué à l’entrée de la localité de Beit Einoun, près d’El Khalil. Dimanche, un autre Palestinien a été tué par les forces d’occupation israéliennes à Nabi Salah, en Cisjordanie. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en garde vendredi contre une flambée de violence entre Israéliens et Palestiniens, après une attaque israélienne survenue dans le complexe de la mosquée Al Aqsa à El Qods-Est occupée.