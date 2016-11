Réagissez

- Iran : L’AIEA invite l’Iran à respecter l’accord nucléaire de 2015

Le secrétaire général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Yukiya Amano, a invité, hier, Téhéran à respecter scrupuleusement l’accord nucléaire conclu en 2015 avec les grandes puissances, après le constat d’un excédent affectant le stock d’eau lourde iranien. «Il est important d’éviter de telles situations à l’avenir afin de maintenir la confiance internationale dans la mise en œuvre de l’accord», a-t-il déclaré à l’ouverture d’une réunion des gouverneurs de l’Agence onusienne à Vienne.

Dans son dernier rapport d’étape dévoilé la semaine dernière, l’AIEA avait attesté que Téhéran respectait bien ses engagements lié à l’accord conclu en juillet 2015 avec les grandes puissances. L’Agence avait toutefois relevé un dépassement d’une centaine de kilos du stock d’eau lourde de la République islamique, normalement plafonné à 130 tonnes. Téhéran s’est engagé à en transférer 5 tonnes à l’étranger.

- Rasd : Une aide humanitaire italienne de 500 000 euros aux réfugiés sahraouis

Deux contributions de 500 000 euros destinées aux réfugiés sahraouis ont été approuvées par la Coopération italienne suite aux récents appels lancés par les agences des Nations unies sur la situation humanitaire dans les camps de réfugiés sahraouis, a indiqué un communiqué de presse de l’ambassade d’Italie à Alger.

«Suite aux récents appels lancés par les agences des Nations unies sur la grave situation humanitaire des réfugiés sahraouis habitant à l’intérieur des camps installés près de Tindouf, la Coopération italienne a approuvé l’attribution de deux contributions de 500 000 euros l’une destinée au PAM et l’autre à l’Unicef», précise le texte. La contribution destinée au PAM sera employée pour appuyer les activités prévues par le projet intitulé «Support to Refugees from Western Sahara», afin de permettre la fourniture d’assistance nutritionnelle adressée particulièrement aux mineurs.

- Qatar : La demande en gaz va augmenter en 2017, mais à un rythme lent

La demande mondiale en gaz naturel devrait augmenter en 2017, mais à un rythme plus lent que ces dernières années, a estimé, hier, le ministre qatari de l’Energie, Mohammed Saleh Al Sada. Le ministre s’est exprimé peu avant l’ouverture, à Doha, d’une réunion ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), qui doit, selon lui, discuter d’«une stratégie de long terme» pour les membres de l’organisation. «La bonne nouvelle, c’est que la demande de gaz naturel a augmenté de 1,9% en 2015, soit plus que le double de 2014», a ajouté M. Sada. Le Qatar est actuellement le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL). Basé à Doha, le FPEG, qui compte 12 membres, dont la Russie, le Qatar, l’Iran et l’Algérie, assure plus de 40% de la production mondiale de gaz naturel.

- Yémen : L’ex-président Saleh et les Houthis s’engagent à honorer un cessez-le-feu

Le parti de l’ancien président yéménite, Ali Abdallah Saleh, soutenu par le mouvement armé des Houthis, s’est dit prêt à respecter un nouveau cessez-le-feu et à rejoindre le gouvernement d’union en accord avec une feuille de route formulée par le secrétaire d’Etat américain, John Kerry. «Nous acceptons le cessez-le-feu qui débutera le 17 novembre tant que les autres parties s’engagent à mettre en œuvre les dispositions de la trêve», ont affirmé les Houthis et le parti de Saleh dans un communiqué conjoint. «Nous déclarons notre engagement à rejoindre un gouvernement d’union nationale à Sanaa avant la fin de cette année», ont-ils ajouté. M. Kerry a annoncé que le groupe houthi et la coalition menée par l’Arabie Saoudite avaient convenu d’un cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur hier.