- Maroc : Le roi remplace le Premier ministre islamiste

Après cinq mois de négociations infructueuses, le Premier ministre islamiste marocain, Abdelilah Benkirane, a été remercié sur décision du roi Mohammed VI, qui nommera dans les prochains jours une autre personnalité politique issue du même parti. La situation est inédite dans l’histoire récente du Maroc : cinq mois sans gouvernement et le remplacement du Premier ministre désigné pour «dépasser la situation d’immobilisme actuelle», selon un communiqué rendu public mercredi soir par le cabinet royal.

A la tête du gouvernement depuis 2011 et après la victoire historique de sa formation islamiste, dans le sillage des «Printemps arabes», le secrétaire général du Parti Justice et Développement (PJD) avait été reconduit dans ses fonctions par le roi au lendemain du scrutin législatif du 7 octobre 2016, remporté une nouvelle fois par le PJD.

- Yémen : Un soldat émirati tué

Selon le commandement des forces armées des Emirats arabes unis, un soldat émirati, qui servait dans la coalition conduite par l’Arabie Saoudite qui combat les rebelles aux côtés du gouvernement, a été tué hier au Yémen. Le commandement a identifié le militaire comme étant Zakariya Suleiman Al Zaabi, mais il n’a pas précisé les circonstances de sa mort. Quelque 85 militaires émiratis ont péri au Yémen depuis l’intervention, il y a deux ans, de la coalition arabe qui mène des frappes aériennes et opère au sol en soutien aux forces progouvernementales en guerre contre les rebelles houthis.

- France : Une fusillade dans un lycée fait huit blessés

Huit personnes ont été légèrement blessées, dont trois par des plombs, lors d’une fusillade dans un lycée du sud-est de la France. Le suspect interpellé, un élève de 17 ans du lycée Alexis de Tocqueville à Grasse, pourrait souffrir de «problèmes psychologiques», a indiqué le président de la région, Christian Estrosi. Il était armé d’un fusil, de deux armes de poing et de deux grenades. Cette fusillade intervient dans un climat tendu, à 40 jours d’une élection présidentielle et dans un pays toujours placé sous état d’urgence depuis une récente vague d’attentats.

- Nigeria : Trois morts dans un incendie

Trois personnes sont décédées, hier dans le nord-est du Nigeria, dans un incendie dans un camp abritant des déplacés ayant fui les terroristes du groupe Boko Haram, ont annoncé les services d’urgence. «L’incendie s’est déclenché vers 10h40 (9h40 GMT) dans la partie réservée à la cuisine, provoquant la mort de trois personnes et en blessant six autres», a indiqué dans un communiqué le porte-parole de Nema. Le feu s’est déclaré dans la localité de Konduga, dans un site accueillant plus de 6200 personnes déplacées par le conflit entre l’armée nigériane et les éléments de Boko Haram.

- FMI : Explosion d’un colis piégé au siège parisien

Un courrier piégé a explosé hier au siège parisien du FMI et blessé une assistante de direction aux mains et au visage, un acte qualifié d’«attentat» par le président François Hollande. «Nous sommes encore en face d’un attentat, il n’y a pas d’autre mot face à un colis piégé», a affirmé le président français. «Nous sommes toujours visés. Là, en l’occurrence, c’est le Fonds monétaire international, mais c’est en France, c’est la France.

Nous sommes directement concernés», a-t-il déclaré. «Il y a l’état d’urgence, j’ai annoncé qu’il devait être prolongé jusqu’au 15 juillet», a-t-il rappelé. Christine Lagarde, la patronne du FMI, a de son côté condamné un «acte de violence lâche».Le groupe anarchiste grec Conspiration des cellules de feu est «vraisemblablement à l’origine» de l’envoi du colis piégé ayant explosé hier au siège du FMI à Paris, faisant un blessé, a indiqué une source policière grecque.