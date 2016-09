Réagissez

- Russie : Moscou accuse les États-Unis de ne pas remplir leurs engagements en Syrie

L’armée russe a accusé hier les États-Unis de ne pas remplir leur part des engagements prévus par l’accord de cessez-le-feu en Syrie en ne faisant pas assez pression sur les rebelles pour qu’ils prennent leurs distances avec les djihadistes.«Il semble que l’objectif d’un écran de fumée verbal de Washington soit de cacher le fait qu’il ne remplit pas sa part des engagements, en premier lieu sur la séparation des rebelles modérés d’avec les terroristes», a accusé le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov,.

- Indonesie : Deux étrangères tuées et 18 blessés dans une explosion sur un bateau de tourisme

Deux femmes ont été tuées et 18 autres étrangers, parmi lesquels des Français, ont été blessés hier en Indonésie par l’explosion du moteur d’un bateau transportant des touristes, peu après son départ de l’île touristique de Bali, a indiqué la police. Une femme, dont la nationalité n’a pas été précisée, a succombé à ses blessures peu après l’explosion, tandis que la seconde, une Autrichienne, est décédée de ses blessures à l’hôpital, a déclaré Sugeng Sudardso, chef de la police du district de Karang Asem, à la pointe est de Bali. A Vienne, le ministère autrichien des Affaires étrangères a confirmé la mort d’une Autrichienne.

- Syrie : HRW accuse l’armée turque et les rebelles d’être responsables de la mort de civils

Human Rights Watch a affirmé hier que 24 civils avaient été tués dans des frappes turques fin août en Syrie, accusant Ankara de ne pas avoir correctement identifié sa cible et les rebelles kurdes de s’être cachés parmi les civils. HRW se référait à une frappe menée le 28 août lors de l’offensive turque dans le nord de la Syrie, baptisée «Bouclier de l’Euphrate», pour y chasser le groupe Etat islamique ainsi que les rebelles kurdes. Le bureau du Premier ministre turc avait ce jour-là fait état de la mort de «25 terroristes» du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de sa branche syrienne, le PYD, assurant que les forces turques avaient pris «toutes les dispositions nécessaires pour que les civils vivant dans la zone ne subissent aucune perte».

- Grèce : Manifestation anti-réfugiés à Chios

Une manifestation contre la concentration sur l’île égéenne de Chios de 3500 réfugiés et migrants a donné lieu à des affrontements entre policiers et manifestants, a rapporté hier l’agence de presse grecque Ana. Les forces anti-émeute ont fait usage de gaz lacrymogènes pour empêcher quelque 800 manifestants, réunis mercredi soir suite à des appels sur les réseaux sociaux, de s’approcher des deux camps abritant des réfugiés et migrants, a confirmé une source policière. La police a interpellé quatre volontaires et un migrant, qui participaient à une contre-manifestation organisée à l’intérieur du camp de Souda, d’où quelques projectiles ont été tirés vers la police. Les cinq hommes ont été rapidement relâchés.