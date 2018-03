Réagissez

Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a appelé, hier, les Nations unies à annuler la tenue du Forum de Crans Montana, organisé par le Maroc dans la ville occupée de Dakhla, estimant que cette démarche constituait une «provocation» visant à compromettre les efforts de l’envoyé personnel onusien, Horst Köhler, pour le règlement du conflit au Sahara occidental.

- Moscou - Londres : La réciprocité en temps de crise

La Russie a promis, hier, une riposte rapide à la décision «absolument irresponsable» de Londres d’expulser des diplomates russes, dans la foulée de l’affaire de l’empoisonnement d’un ancien agent du renseignement russe en Angleterre, a indiqué le porte-parole du Kremlin.

La Première ministre britannique, Theresa May, a annoncé la veille l’expulsion de 23 diplomates russes et le gel des contacts bilatéraux avec la Russie. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a, pour sa part, assuré que Moscou expulserait «obligatoirement» des diplomates britanniques.

- Soudan du sud : Renouvellement de la mission de paix onusienne

Le Conseil de sécurité a adopté, hier, à l’unanimité une résolution renouvelant pour un an sa mission de paix au Soudan du Sud, assortie de la menace d’imposer à l’avenir un éventuel embargo sur les armes pour ce pays, privant de ce fait, les belligérants de moyens de lutte. Le texte «demande à toutes les parties d’arrêter immédiatement les combats au Soudan du Sud» et assure que «les auteurs de violations au Soudan du Sud seront tenus pour responsables de leurs actes».

- Etats-Unis : Face aux pratiques de «vol» chinoises, Trump sévit

Des mesures commerciales contre la Chine vont bientôt être examinées par le président Donald Trump en rétorsion aux «vols de propriété intellectuelle» commis par Pékin, a affirmé hier son conseiller en matière de politique commerciale, Peter Navarro, lors d’un entretien sur la chaîne de télévision CNBC. Dans les prochaines semaines, le président Trump aura sur son bureau des recommandations issues de l’enquête ouverte au titre de l’article 301 sur les vols et les transferts forcés vers la Chine de propriété intellectuelle, a-t-il indiqué.

- Mali : L’ambassadeur malien convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères algérien

L’ambassade d’Algérie au Mali a fait l’objet, mardi dernier, de violentes attaques perpétrées par une centaine de jeunes maliens. Une enquête aurait été diligentée par les deux pays à l’effet de déterminer les causes exactes de l’incident. Hier, on apprend via un média arabophone que l’ambassadeur malien en Algérie s’est vu adresser une convocation émanant du ministère algérien des Affaires étrangères à l’effet de s’enquérir des déclarations officielles de son pays quant à cette agression.