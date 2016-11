Réagissez

- Yémen

L’aviation de la coalition arabe intervenant en soutien au gouvernement yéménite a visé, hier à l’aube, dans la province d’Ibb, un convoi de camions chargés de marchandises, tuant 12 personnes, selon des sources. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, était arrivé au même moment au sultanat de Oman pour tenter, dans l’un de ses derniers voyages en tant que chef du département d’Etat, de relancer les pourparlers de paix au Yémen, au point mort depuis août dernier. Oman, l’un des rares pays du Golfe à entretenir de bonnes relations avec l’Iran, a proposé ses bons offices pour favoriser des pourparlers de paix, aujourd’hui dans l’impasse. Le conflit a déjà fait plus de 7000 morts.

- Nigeria

Au moins 10 chiites nigérians ont été tués hier dans des affrontements avec la police à Kano, la capitale du nord du Nigeria, au moment où les fidèles, minoritaires dans le pays, effectuaient une procession religieuse. «Dix corps ont été emmenés dans un camion de police», a déclaré à l’AFP Kabiru Mudassir, témoin de la scène. D’autres témoins ont dénombré quinze morts. Un agent de police a confirmé que des officiers ont ouvert le feu sur la foule, sans donner pour l’instant de bilan officiel du nombre de victimes.

- Tokyo-Séoul

La Corée du Sud et le Japon ont conclu, hier, un accord de partage de renseignements sur les menaces que fait peser la Corée du Nord sur les deux pays, a annoncé Tokyo. Les deux pays étaient proches de la signature d’une entente en juin 2012, mais Séoul s’était soudainement retiré et avait été accusé par les médias japonais de sentiments antinippons. Tokyo et Séoul, poussés par le danger que font peser sur eux les avancées du programme nucléaire nord-coréen, avaient décidé le mois dernier de rouvrir les discussions. Les responsables réunis à Tokyo «sont parvenus à un accord de principe et ont procédé à une signature provisoire», a indiqué le MAE japonais dans un communiqué.

- Venezuela

Le président socialiste vénézuélien, Nicolas Maduro, a exclu, dimanche, de négocier avec l’opposition de centre droit une issue électorale à la crise que traverse le pays, avec des élections anticipées ou un référendum pour le révoquer, comme le réclame l’opposition. «Une issue électorale ? Une issue pour aller où ? (...) Que personne ne s’obnubile avec des processus électoraux qui ne sont pas dans la Constitution», a souligné le président Maduro lors de son intervention hebdomadaire à la télévision.