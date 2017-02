Réagissez

- Yémen

Au moins 12 soldats saoudiens ont été tués à la frontière avec le Yémen depuis le début du mois de février, selon des annonces successives des médias officiels à Riyad. L’agence officielle saoudienne SPA publie, depuis le 5 février, des photos de funérailles de ces soldats qualifiés de «martyrs» en indiquant qu’ils ont trouvé la mort en «défendant les frontières sud» de l’Arabie Saoudite. La dernière annonce a été faite tard lundi et la SPA a indiqué que le père du dernier soldat tué s’est dit «fier du sacrifice» de son fils.

Le jour même, l’agence a couvert les funérailles de cinq soldats tués dans le Sud. D’habitude, le ministère saoudien de l’Intérieur annonce la mort des gardes-frontières dans des tirs ou des escarmouches à la frontière, mais les autres services de sécurité ne le font pas. Les nouvelles pertes saoudiennes portent à au moins 127 le nombre de tués, civils et militaires, à la frontière depuis l’intervention saoudienne au Yémen en mars 2015.

- Chine

La Chine continue à s’armer plus vite que les autres pays au point de s’orienter dans certains domaines militaires «vers une quasi-parité avec l’Ouest», selon le rapport annuel de l’Institut international pour les études stratégiques (IISS). «La supériorité technologique militaire de l’Occident, qui était considérée comme acquise, est de plus en plus contestée», a souligné John Chipman, le directeur de l’IISS, en présentant, hier à Londres, ce rapport annuel faisant référence sur l’équilibre des forces armées dans le monde.

Depuis que l’Asie a doublé l’Europe en 2012, les dépenses consacrées à la défense ont continué à y croître de 5 à 6% par an. En comparaison, elles ont diminué, à l’échelle mondiale, de 0,4% en 2016, essentiellement en raison d’une réduction de voilure au Moyen-Orient, plombée par la chute des prix du pétrole.