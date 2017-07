Réagissez

- Turquie : Arrestation du producteur d’un film sur Erdogan

Le producteur d’un film biographique sur le président turc, sorti en salle en mars, a été arrêté hier à Istanbul, soupçonné d’appartenir à la confrérie guléniste accusée d’avoir fomenté le putsch manqué de juillet 2016, selon les médias turcs. Le producteur, Ali Avci, a aussi réalisé récemment un film sur le putsch dont la bande-annonce a fait polémique sur les réseaux sociaux.

Intitulé Uyanis, ce film comporte des scènes montrant les putschistes tuant la famille du président Recep Tayyip Erdogan. M. Avci a été interpellé chez lui, où il se trouvait avec un homme, Fetullah Karabiber, lui-même recherché pour appartenance au réseau guléniste.

- RDC : L’ONU appelle à identifier les responsables des violences au Kasaï

Il est essentiel d’identifier les responsables militaires et politiques des violences au Kasaï, dans le cadre des enquêtes qui en déterminent les auteurs matériels, a assuré hier le bureau conjoint de l’ONU aux droits de l’homme en République démocratique du Congo (BCNUDH). L’ONU a annoncé, mercredi, la découverte de 38 nouvelles fosses communes dans cette région du centre de la RDC, secouée depuis près de neuf mois par des violences, portant à 80 le nombre de fosses recensées par cette organisation.

«Avec plus de 80 fosses communes identifiées (...), il est essentiel que l’enquête dépasse les auteurs matériels (des violences) et identifie les responsabilités de commandement au niveau militaire et politique», a déclaré José-Maria Aranaz, directeur du BCNUDH.

- Japon : Deux condamnés à mort exécutés

Deux condamnés à mort ont été exécutés hier au Japon, portant à 19 le nombre de mises à mort dans l’archipel depuis le retour au pouvoir, fin 2012, du Premier ministre conservateur Shinzo Abe. Masakatsu Nishikawa, 61 ans, avait été condamné à la peine capitale pour avoir tué quatre tenantes de bars dans l’ouest du Japon en 1991.

Koichi Sumida, 34 ans, a pour sa part été reconnu coupable du meurtre d’une de ses collègues en 2011, dont il avait démembré le corps. «Il s’agit de deux cas extrêmement cruels dans lesquels les victimes ont été privées de leur vie pour des motivations purement égoïstes. J’ai ordonné ces exécutions après mûre réflexion», a déclaré le ministre de la Justice, Katsutoshi Kaneda.

- Bulgarie : Un vice-président du Parlement accusé de chantage

Un vice-président du Parlement bulgare, leader du parti populiste Volya et à la tête d’une chaîne de pharmacies, a été accusé de chantage sur sept autres propriétaires de pharmacie, a annoncé le parquet hier. Vesselin Marechki a été accusé d’avoir menacé de violences sept propriétaires de pharmacie dans cinq villes, entre 2012 et 2015, pour les obliger à fermer leurs officines ou récupérer leurs activités.

Propriétaire de la plus grande chaîne de pharmacies du pays, qui porte son nom, Vesselin Marechki est un des cinq vice-présidents du Parlement. Il est le leader du groupe parlementaire Volya, parti d’opposition récemment formé qui compte 12 députés sur 240 après une percée au Parlement lors des législatives du 26 mars.