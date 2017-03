Réagissez

- Égypte : Libération pour Moubarak, fin symbolique du Printemps arabe

La libération décidée hier par la justice de l'ex-président Hosni Moubarak, qui a régné d'une main de fer pendant 30 ans, vient clore symboliquement le chapitre du Printemps arabe en Egypte. La fin des affaires judiciaires et la future remise en liberté de M. Moubarak, 88 ans, mettent un point final aux déboires de l'ex-président, qui avait été contraint de quitter le pouvoir le 11 février 2011, à l'issue d'une révolte de 18 jours réprimée dans le sang. «L'idée du Printemps arabe a cessé d'exister en Egypte», a affirmé hier à l'AFP Mai Mogib, professeur de sciences politiques à l'université du Caire.

Selon elle, «discuter de Moubarak et des symboles de son temps est (désormais) acceptable dans les médias et dans la rue». Après un intermède démocratique entre la mi-2012 et la mi-2013, qui a vu l'élection de l'islamiste Mohamed Morsi à la présidence, le pays est retombé entre les mains des militaires avec Abdelfatah Al Sissi, qui a renversé le premier président civil du pays. L'opposition islamiste a été laminée et nombre de leaders du Printemps arabe ont été emprisonnés ou contraints à l'exil. Quant à la situation économique du pays, calamiteuse, elle est devenue la préoccupation majeure des Egyptiens.

- Éthiopie : Au moins 65 morts dans l'éboulement de la décharge

L'éboulement d'ordures, survenu samedi soir dans la plus grande décharge d'Ethiopie, en périphérie d'Addis-Abeba, a fait au moins 65 morts, selon un nouveau bilan communiqué hier par les autorités. «Le nombre des morts est passé à 65», a déclaré à l'AFP Dagmawit Moges, une porte-parole de la municipalité d'Addis-Abeba. Quelques minutes plus tôt, le ministre de la Communication, Negeri Lencho, avait lui fait état d'un bilan de 63 morts. Sur place, «les opérations de secours se poursuivent.

Les forces de sécurité et les sauveteurs font de leur mieux pour découvrir s'il y a des gens vivants et recherchent aussi les corps», a ajouté Negeri Lencho. Le précédent bilan de cette catastrophe, survenue samedi soir au sud-ouest de la capitale éthiopienne, était de 46 morts, dont quelques enfants, et des dizaines de blessés.

La plupart des victimes sont des personnes habitant sur cette décharge et fouillant quotidiennement les hauts amoncellements de déchets à la recherche d'objets susceptibles d'avoir de la valeur. Des témoins et rescapés interrogés par l'AFP ont affirmé qu'un flanc de la principale montagne de déchets s'était subitement détaché et avait emporté des habitations de fortune des résidants de la décharge de Koshe, qui signifie «saleté» en argot amharique, la principale langue du pays.

- Tunisie : Un timbre à l'effigie du plus célèbre cyberdissident sous Ben Ali

La Poste tunisienne a annoncé hier l'émission d'un timbre à l'effigie du plus connu des cyberdissidents du pays, Zouhaïr Yahyaoui, opposant à la dictature de Zine El Abidine Ben Ali torturé en prison et décédé il y a 12 ans. En l'honneur du jeune homme, la date du 13 mars marque depuis 2012 la Journée nationale de la liberté d'internet.

Pour sa 6e édition, la Poste a décidé d'émettre deux timbres rendant «hommage à tous ceux qui ont milité pour le droit d'accès à l'information et la liberté d'expression sur internet». Le premier «est à l'effigie de feu Zouhaïr Yahyaoui, pionnier de la cyberdissidence», tandis que le second «illustre symboliquement la liberté d'internet après la révolution», a indiqué l'institution publique dans un communiqué.

Arrivé au pouvoir par un coup d'Etat en 1987, puis balayé par un soulèvement populaire en janvier 2011, Ben Ali avait instauré une dictature policière où internet était étroitement surveillé et de nombreux sites censurés. Jusqu'à la révolution, YouTube était interdit dans le pays. Zouhaïr Yahyaoui, dit «Ettounsi» (le Tunisien), avait fondé en 2001 le site Tunezine, sur lequel il publiait, avec d'autres opposants, des articles très critiques envers le régime. Inaccessible depuis la Tunisie sauf par proxy, le site était avidement lu par les opposants à Ben Ali à l'étranger.