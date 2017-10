Réagissez

- Palestine : Hamas et Fatah ont trouvé un accord au Caire

Le Hamas et le Fatah sont parvenus à un accord après deux jours de discussions menées à huis clos au Caire et censées concrétiser une réconciliation annoncée la semaine passée, a indiqué hier le Hamas dans un communiqué, après une décennie de profonds désaccords. Le Hamas gouverne la bande de Ghaza sans partage depuis qu’il en a évincé l’Autorité palestinienne au prix d’un conflit avec le Fatah en 2007. L’Autorité, entité internationalement reconnue supposée préfigurer un Etat palestinien indépendant, est dominée par le Fatah laïc et modéré.

- RD Congo : Pas d’élection pour remplacer Kabila avant début 2019

La République démocratique du Congo ne pourra pas organiser d’élection pour remplacer le président Joseph Kabila avant 504 jours, soit début 2019, a annoncé mercredi la commission électorale, alors qu’une présidentielle devait initialement avoir lieu fin 2017. La CENI (commission électorale, ndlr) a besoin de 504 jours après la fin du recensement pour arriver au jour du scrutin, explique la commission sur son site internet. Ce recensement est encore en cours dans la région troublée du Kasaï.

- Etats-Unis : Le bilan des incendies s’élève à 21 morts

Le bilan des violents incendies dans le nord de la Californie, que des centaines de pompiers peinent à contenir à cause d’un vent particulièrement fort, s’est alourdi à 21 morts au moins, selon les médias. Il a été confirmé de source officielle la mort de 11 personnes dans le comté de Sonoma et que 560 personnes n’avaient toujours pas été localisées.

Quelque 4000 personnes, pompiers, secouristes, associations non gouvernementales, bénévoles et militaires de la Garde nationale californienne, sont mobilisées dans cette lutte contre le feu dans les célèbres régions viticoles de Napa et Sonoma, situées au nord de San Francisco.

- Kenya : L’opposition manifeste, le pays s’enfonce dans l’incertitude



L’opposition est de nouveau descendue dans la rue mercredi au Kenya, au lendemain du retrait de son chef de file, Raila Odinga, de l’élection présidentielle du 26 octobre, qui a plongé le pays dans l’incertitude. M. Odinga estime que son retrait implique l’annulation pure et simple du scrutin fixé au 26 octobre.

Le chef de l’Etat soutient lui que l’élection doit avoir lieu, avec ou sans son rival, une position symptomatique du contexte politique de plus en plus polarisé dans le pays et dont souffre déjà l’économie la plus dynamique d’Afrique de l’Est.

- Yémen : 13 soldats et rebelles tués dans des combats

Treize soldats et rebelles ont été tués dans des combats hier dans la zone de la province de Chabwa (sud du Yémen) comptant une présence d’insurgés houthis, ont indiqué des responsables de l’armée loyaliste. Un colonel et trois soldats des forces gouvernementales ont trouvé la mort et neuf rebelles ont été tués dans les combats autour de ce secteur stratégique qui se trouve aux confins de la province de Chabwa avec celle de Marib. Le conflit a fait quelque 8500 morts et près de 49 000 blessés et provoqué une grave crise humanitaire.