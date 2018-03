Réagissez

- Syrie

La guerre en Syrie a fait plus de 350 000 morts, selon un nouveau bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) à trois jours du 7e anniversaire du conflit. «353 935 personnes ont été tuées depuis le 15 mars 2011», a indiqué l'OSDH. Parmi ces victimes, figurent 106 390 civils dont 19 811 enfants, a-t-il précisé.

De plus en plus d'enfants périssent dans la guerre en Syrie, a déploré aussi hier le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef). Le nombre d'enfants tués dans la guerre en Syrie a doublé en 2017 par rapport à l'année précédente, souligne l'Unicef dans un rapport. «En 2017, la violence aveugle et extrême a tué le plus grand nombre jamais connu d'enfants (-50% de plus qu'en 2016)», affirme l'Unicef.

- Zimbabwe

La première équipe d'observateurs électoraux étrangers est à pied d'œuvre depuis dimanche au Zimbabwe pour une effectuer une mission d'évaluation d'une semaine, en prévision des élections qui doivent se tenir entre juillet et août.

Le secrétaire des Affaires étrangères et du Commerce international, Joey Bimha, a déclaré au Sunday Mail que cette équipe, envoyée par la Communauté de développement d'Afrique australe (CDAA), rencontrera des responsables zimbabwéens, ainsi que des représentants de la Commission électorale du Zimbabwe, de divers partis politiques et de la société civile.

Le président Emmerson Mnangagwa n'a pas encore annoncé de date pour les élections, mais la loi stipule que celles-ci doivent se tenir entre le 21 juillet et le 21 août.

- Cuba

Les Cubains ont voté dimanche pour élire leur Parlement, dont sera issu le mois prochain le successeur du président Raul Castro. Ces élections générales étaient les premières à se tenir depuis le décès, fin 2016, de Fidel Castro.

Au terme de ce scrutin, dont les résultats complets devaient être connus hier, l'Assemblée nationale sera renouvelée à plus de 50%, puisque 338 députés étrenneront leur siège. Mais la plupart des caciques du Parti communiste de Cuba (PCC) et du gouvernement doivent conserver leurs mandats. Et Raul Castro restera à la tête du PCC jusqu'au prochain congrès du parti, prévu pour 2021.