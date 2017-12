Réagissez

- Etats-Unis

Une explosion s’est produite hier matin en plein cœur de New York à l’heure de pointe et a fait plusieurs blessés, le suspect à l’origine de cet incident a été arrêté, selon la police de New York et les pompiers. L’explosion de ce qui semble une bombe artisanale s’est produite peu avant 8h (13h GMT) à proximité du terminal de Port Authority, une station particulièrement fréquentée à cette heure de pointe. Les pompiers ont fait état de 4 blessés, dont aucun n’est en danger de mort.

Selon plusieurs Américains, le suspect portait l’engin explosif sur lui, au moyen d’une veste, au moment de l’explosion. L’intention terroriste n’a pas été confirmée pour l’instant. L’ancien chef de la police de New York, Bill Bratton, a dit à la chaîne MSNBC avoir été informé que le suspect était originaire du Bangladesh et avait agi au nom de Daech.

- Turquie

Un procureur turc a réclamé hier des peines de prison à vie pour trois journalistes jugés en lien avec le putsch manqué de juillet 2016, a rapporté l’agence étatique Anadolu. Les frères Ahmet et Mehmet Altan, ainsi que la chroniqueuse Nazli Ilicak sont notamment accusés d’avoir «tenté de renverser le gouvernement», «tenté de renverser l’ordre constitutionnel» et d’avoir «commis un crime au nom d’une organisation terroriste sans en être membre», précise Anadolu.

Le procureur a requis trois fois la prison à vie pour chacun d’entre eux hier au cours d’une audience de leur procès, qui s’est ouvert en juin à Istanbul. La tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016 a été imputée par Ankara au prédicateur Fethullah Gülen, installé aux Etats-Unis. Ce dernier dément toute implication.

- Mali

Six personnes ont été tuées dimanche près de Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali, par des terroristes présumés, lors d’une attaque visant un groupe armé favorable à l’accord de paix de 2015, ont annoncé hier à la presse des sources concordantes. «Six personnes, parmi lesquelles il y a des combattants de notre mouvement et des civils de notre communauté, ont été assassinées dimanche lors d’une attaque d’Al Qaîda au Maghreb islamique(AQMI) entre les localités de Goundam et de Douekiré», a déclaré Azarok Ag Inaborchad, président du Congrès pour la justice dans l’Azawad (CJA).

«Nous, nous sommes pour la paix et nous sommes dans le processus de paix. Ce sont les ennemis de la paix qui ont organisé l’attaque contre nous. Il y a au moins un porté disparu», a ajouté le chef du CJA, qui représente la communauté touareg des Kel Ansar, implantée dans le nord-ouest du Mali.

- Syrie

Vladimir Poutine a ordonné hier, lors d’une visite surprise en Syrie, le retrait d’une «partie significative» du contingent militaire russe dans ce pays, quelques jours après l’annonce par Moscou de la «libération totale» de l’emprise du groupe Etat islamique (EI). Au cours d’une visite sur la base aérienne russe de Hmeimim, en Syrie, le président russe a précisé que ces installations, où sont concentrés les effectifs militaires russes, ainsi que la base navale de Tartous resteraient opérationnelles.

«En près de deux ans, les forces armées russes, en collaboration avec l’armée syrienne, ont anéanti en grande partie les terroristes internationaux. Par conséquent, j’ai pris la décision de faire rentrer en Russie une partie significative du contingent militaire russe se trouvant en Syrie», a déclaré

M. Poutine.