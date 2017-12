Réagissez

- Somalie

Plusieurs éléments du groupe terroriste somalien shabab ont été abattus dimanche lors d’une opération militaire dans la région sud-ouest de la Somalie, ont indiqué hier des responsables locaux.

Le porte-parole de l’Etat du Sud-Ouest, Noradin Abokar, a déclaré que «plusieurs» de ces shabab avaient été tués dans une opération conjointe des forces fédérales et de l’Etat dans le district de Burhakaba, dans la région de Bay. «Plusieurs autres ont été capturés», a déclaré M. Abokar, sans en préciser le nombre. Les forces somaliennes ont mené des opérations intensifiées dans la région, chassant les shabab de leurs repaires.

- Maroc

Le chef du gouvernement marocain Saad Eddine El Othmani, issu du Parti de la justice et du développement (PJD), a été élu secrétaire général de cette formation islamiste, à la tête du gouvernement de coalition au Maroc depuis 2011. M. El Othmani, 61 ans, a été élu à l’issue d’un congrès de son parti, a indiqué le PJD sur son site internet.

Il succède à l’ancien chef de gouvernement Abdelilah Benkirane, patron incontesté du PJD depuis 2008 et poids lourd de la vie politique marocaine. M. Benkirane, 63 ans, très populaire pour sa verve et son sens de la formule, mais jugé populiste par ses détracteurs, avait été nommé chef du gouvernement après la victoire historique de son mouvement lors des législatives de 2011, dans le contexte du Printemps arabe.

- France

Les nationalistes corses ont remporté une large victoire dimanche lors d’un scrutin local qui leur permet de mettre la pression sur Paris pour réclamer davantage d’autonomie pour cette île française de la Méditerranée.

Selon les résultats définitifs, les nationalistes, réunis au sein de la liste Pè a Corsica (Pour la Corse), ont enregistré un score historique, avec 56,5% des suffrages exprimés, qui va leur permettre d’obtenir une large majorité des 63 sièges que comptera la nouvelle Assemblée territoriale. Ils obtiennent également les 11 sièges du Conseil exécutif de l’île de Beauté, son «mini-gouvernement». Parmi les autres listes, largement devancées,il y a celle du parti présidentiel d’Emmanuel Macron (12,67%).

- Népal

Une alliance réunissant les anciens rebelles maoïstes et le parti communiste CNP-UML a gagné la majorité des sièges aux législatives au Népal et devrait former le nouveau gouvernement, selon des résultats préliminaires rendus publics dimanche.

Cette alliance a gagné 84 sièges au Parlement national et est en tête dans 31 autres circonscriptions dans ce décompte préliminaire, s’assurant une majorité. Actuellement au pouvoir, le Congrès népalais, parti centriste, n’a été crédité jusqu’à présent que de 13 sièges.

La Chambre basse du Parlement comprend 165 sièges élus directement, et 110 sièges attribués aux partis à la proportionnelle.