- Libye

Quatre personnes ont été tuées, dont deux civils, lors de combats dimanche et lundi entre des groupes rivaux à l’est de Tripoli, selon le ministère libyen de la Santé. Selon un bilan publié dans la nuit de lundi à mardi sur sa page Facebook, le ministère a indiqué que quatre personnes, dont deux travailleurs étrangers, avaient été tuées et 21 autres blessées dans des affrontements ayant eu lieu dimanche et lundi à Garabulli, à 60 km à l’est de la capitale. Ces affrontements ont éclaté dimanche soir à Garabulli entre des forces loyales au gouvernement d’union nationale (GNA) et des groupes rivaux liés à l’ancien gouvernement. D’après des témoins, les combats se sont poursuivis hier à l’aube.

- Qatar-Etats-Unis

Le Qatar et les Etats-Unis ont annoncé hier un accord bilatéral pour lutter contre le financement du «terrorisme». L’annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères du Qatar, cheikh Mohammed Ben Abderrahmane Al Thani, et le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, qui effectue une visite à Doha dans le cadre d’une médiation dans la crise qui oppose le Qatar à l’Arabie Saoudite et ses alliés. «Nous invitons les pays qui nous imposent un blocus à s’y joindre (à l’accord)», a indiqué le MAE qatari lors d’une conférence de presse avec M. Tillerson, qui devrait se rendre aujourd’hui en Arabie Saoudite dans le cadre de sa tournée dans la région.

- Syrie

Les Forces démocratiques syriennes (FDS- alliance arabo-kurde) soutenues par les Etats-Unis ont annoncé s’être emparées du village d’Al Akerychi, situé à l’est de Raqqa, où le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) disposait d’un camp d’entraînement.

Les FDS affrontent actuellement les terroristes dans la ville de Raqqa, principal bastion de l’EI en Syrie. L’EI continue à contrôler des villages dans la province du même nom. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), les FDS soutenues dans les airs et au sol par des forces américaines contrôlent désormais 30% de Raqqa.