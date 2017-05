Réagissez

- France : Le mouvement En Marche ! laisse Manuel Valls faire campagne sans l’investir

Le mouvement du président élu Macron a décidé de ne pas investir l’ex-Premier ministre socialiste Manuel Valls pour les législatives françaises, mais ne présentera pas de candidat contre lui dans sa circonscription, a annoncé hier le mouvement. Par ailleurs, le secrétaire général du mouvement a déclaré que M. Valls veut représenter la majorité présidentielle, cependant il ne répond pas aux critères d’investiture.

- Russie : Trois suspects inculpés pour terrorisme

Le comité d’enquête russe a annoncé, hier, avoir inculpé pour acte terroriste trois des suspects arrêtés après l’attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg, qui a fait 15 morts le 3 avril. Les services de sécurité FSB ont également affirmé avoir arrêté hier un ressortissant d’Asie centrale à Moscou, soupçonné d’être impliqué dans le trafic d’explosifs et d’être lié à l’attentat dans la deuxième ville de Russie.

- Turquie : Mandats d’arrêt contre deux historiens pour insulte à Atatürk

Des mandats d’arrêt ont été émis hier contre deux historiens accusés d’avoir insulté la mémoire du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, a rapporté l’agence de presse privée Dogan. Une polémique a éclaté en Turquie après que Süleyman Yesilyurt eut affirmé, au cours d’une émission qu’il présente à la télévision, qu’une fille adoptive d’Atatürk était en réalité sa maîtresse.

- Yémen : 58 cas de choléra confirmés par l’ONU

Les Nations unies ont confirmé hier 58 cas de choléra au Yémen en moins de deux semaines et annoncé 47 morts, c’est la deuxième poussée de l’épidémie en un an dans ce pays déchiré par la guerre. Par ailleurs, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU Ocha a indiqué dans un communiqué que les analyses de laboratoire avaient confirmé 58 cas de choléra et 2301 autres cas suspects ont été recensés dans dix provinces au total.

- Palestine : Le Hamas arrête le meurtrier présumé d’un de ses commandants

Le nouveau chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a annoncé hier l’arrestation d’un homme accusé d’avoir assassiné pour le compte d’Israël l’un des commandants militaires du mouvement islamiste palestinien. Ce présumé meurtre avait suscité un accès de nervosité dans la bande de Ghaza et au sein du Hamas. D’autant plus, que cette mystérieuse exécution de Mazen Faqha, le 24 mars, semble apparemment avoir été minutieusement préparée.