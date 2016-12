En bref...

Réagissez

Ghana

La troisième tentative a été la bonne pour l’opposant ghanéen Nana Akufo-Addo, 72 ans, après deux échecs en 2008 et 2012. Il a remporté la présidentielle au Ghana contre le président sortant John Dramani Mahama. Né à Kyebi, dans l’est du Ghana, Akufo-Addo a grandi dans une famille de l’élite politique nationale et sa maison faisait office régulièrement de siège de parti. Son père, Edward Akufo-Addo, a été lui-même Président à la fin des années 1960 et fait partie des Big Six (les Grands Six), tel que l’on désigne les pères de l’indépendance et de la nation ghanéennes, l’ex-Côte de l’Or, colonie britannique.

France

Le Conseil des ministres français a adopté hier un projet de loi prolongeant l’état d’urgence en vigueur depuis les attentats meurtriers du 13 novembre 2015 à Paris jusqu’au 15 juillet 2017, après les élections présidentielle et législatives. Le gouvernement va «demander au Parlement de reconduire l’état d’urgence pour sept mois supplémentaires, jusqu’au 15 juillet précisément», a déclaré le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, à l’issue de ce Conseil qui se tenait exceptionnellement un samedi. Les deux tours de l’élection présidentielle se tiendront le 23 avril et le 7 mai 2017 et les législatives les 11 et 18 juin.

Indonésie

Plus de 45 000 personnes ont été déplacées suite au séisme qui a frappé, mercredi, l’ouest de l’Indonésie, faisant une centaine de morts et plus de 700 blessés, ont annoncé hier les autorités indonésiennes. «Nous avons 45 300 personnes déplacées dans différents endroits» depuis le séisme, a indiqué le porte-parole des secours civils, Sutopo Purwo Nugroho, cité par des agences. La secousse de magnitude 6,5 survenue à une faible profondeur a détruit des centaines de maisons, mosquées et échoppes dans la province d’Aceh, à la pointe nord de l’île de Sumatra, moins de trois semaines avant les cérémonies du 12e anniversaire du tsunami qui avait dévasté la région en 2004.

Gambie

L’Union africaine (UA) a appelé hier le président Yahya Jammeh à respecter le résultat des élections en Gambie, dont il conteste désormais le scrutin une semaine après avoir reconnu sa défaite face à Adama Barrow. «La présidence de la commission exhorte vivement le président Yahya Jammeh à faciliter une transition pacifique et ordonnée et de transférer le pouvoir au nouveau président de Gambie», a indiqué la présidente de l’UA, la Sud-Africaine Nkosazanaa Dlamini-Zuma. Une semaine auparavant, Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, avait reconnu sa défaite au scrutin du 1er décembre et félicité son opposant Adama Barrow, dans une conversation téléphonique télévisée.