Réagissez

- Egypte : 2 milliards de dollars de prêt du FMI

L’Egypte, en quête de liquidités pour soutenir une économie chancelante, a obtenu un financement de deux milliards de dollars (1,8 milliard d’euros) d’un consortium de banques internationales, a déclaré, hier, la Banque centrale. Cette annonce intervient à la veille d’une décision cruciale du Fonds monétaire international (FMI) sur un prêt de 12 milliards de dollars (10,8 milliards d’euros) demandé par Le Caire pour remettre à flot son économie. Pour octroyer cette bouée de sauvetage à l’Egypte, pays le plus peuplé du Monde arabe, le FMI avait demandé au Caire d’obtenir un financement de six milliards de dollars (5,5 milliards d’euros) supplémentaires auprès d’autres créditeurs. L’Egypte a vu ses réserves de dollars fondre, ces dernières années, à 19,6 milliards en septembre, soit 50% de moins qu’en 2011.

- Turquie : 19 rebelles du PKK tués

Au moins 19 membres de la rébellion du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit) ont été tués hier dans une opération sécuritaire à Sirnak, dans le sud-est de la Turquie, selon l’état-major de l’armée (TSK). «Un raid mené par un drone en soutien aux forces de sécurité dans la région de Sirnak, frontalière de l’Irak et de la Syrie, a éliminé 19 membres de la guérilla», a indiqué la TSK, faisant état de l’arrestation d’un autre. Plus de 8000 rebelles du PKK ont été tués ou capturés, depuis juillet 2015, à l’intérieur du pays et dans les raids aériens de l’aviation turque dans le nord de l’Irak et au moins 780 membres des forces de sécurité (soldats, policiers et gardiens de village) ont été tués dans les accrochages et attaques du PKK.

- Chypre : 123 migrants sauvés de la noyade

Plus de 120 migrants ont été secourus alors que leur bateau dérivait au large de Chypre, ont annoncé, hier, les autorités de l’île méditerranéenne. Parmi les 123 personnes secourues figurent 42 enfants, 19 femmes et 62 hommes, selon la défense civile. Selon les naufragés, le capitaine du bateau où ils avaient pris place les a abandonnés en pleine mer, prenant la fuite sur un scooter des mers. Une femme qui a accouché sur le bateau a été hospitalisée par précaution, a indiqué la défense civile. L’embarcation serait partie de Mersin en Turquie, un pays où fuient de nombreux Syriens en raison de sa frontière commune avec leur Etat.

Grèce : Attaque à l’explosif devant l’ambassade de France

A Athènes, en Grèce, la police enquête sur une explosion qui s’est produite, hier, devant l’ambassade de France, tout près du Parlement. Plusieurs témoins racontent qu’un engin explosif, sans doute une grenade, a été jeté en direction du garde de l’ambassade, un officier de police grec, le blessant légèrement au pied. Quelques minutes après l’explosion, la police est arrivée sur les lieux et a fermé l’avenue à la circulation. Les enquêteurs sont sur la piste d’un acte terroriste. Le bâtiment n’a pas été endommagé. Des traces sont visibles à l’extérieur de l’ambassade, sur le trottoir. Le projectile a été lancé par des inconnus circulant à moto. L’attaque n’a pas été revendiquée.

- Londres : Déraillement d’un tramway

Au moins sept personnes sont mortes et une cinquantaine ont été blessées dans le déraillement d’un tramway à Croydon, au sud de Londres. Selon les premiers éléments donnés par les autorités, «le tramway circulait à une vitesse significativement supérieure à la vitesse autorisée».