- Nigeria

Des hommes armés ont abattu quatre policiers, un capitaine de l’armée et un civil dans une attaque en périphérie de Lagos, la capitale économique du Nigeria, a déclaré hier la police. Dans la nuit de samedi à dimanche, des hommes armés ont envahi Owutu-Ishawo, un quartier d’Ikorodu, commune située à une dizaine de kilomètres de Lagos, où ils ont enlevé des habitants après avoir pillé leurs maisons et magasins, dans le but d’obtenir des rançons contre leur libération. «Vers 1h, la police a reçu un appel de détresse» l’informant qu’un groupe d’hommes armés étaient arrivés en bateau par les forêts marécageuses et les lagunes entourant la ville, a déclaré le porte-parole de la police de Lagos, Olarinde Famous-Cole.

- Liban

Au moins huit personnes ont été tuées et 40 autres blessées dans des heurts entre factions rivales dans le plus grand camp palestinien à Saîda dans le sud du Liban, a indiqué une source médicale. «Les accrochages avaient éclaté vendredi soir lorsque les principales organisations palestiniennes du camp de Aïn Héloué se sont déployées en vertu d’un nouveau plan de sécurité», selon une source au sein du mouvement palestinien Fatah, citée par l’AFP. En raison des affrontements, l’armée libanaise a pris des mesures à l’entrée du camp, fermant la voie rapide qui passe à côté de Aïn Héloué.

- GB-Chine

Le premier train de marchandises reliant directement le Royaume-Uni à la Chine est parti de Londres hier pour un long voyage à travers les continents, propre à rappeler l’ancestrale Route de la soie. Le train, long de 600 mètres et composé de 32 wagons, a quitté la capitale britannique pour la ville de Yiwu, située sur la côté est de la Chine. L’expédition doit durer 18 jours, le train s’apprêtant à avaler quelque 12 000 km à travers le tunnel sous la Manche, la France, la Belgique, l’Allemagne, la Pologne, la Biélorussie, la Russie et le Kazakhstan avant d’entrer en Chine.

- Hongrie

Le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a «exhorté», hier, l’Union européenne à suspendre les transferts de demandeurs d’asile vers la Hongrie, où une loi prévoyant la mise en détention systématique des migrants est entrée en vigueur fin mars. Avec cette nouvelle loi, «la situation des demandeurs d’asile en Hongrie, qui préoccupait déjà profondément le HCR, n’a fait qu’empirer», a déclaré le Haut-Commissaire, l’Italien Filippo Grandi, dans un communiqué faisant état de rapports sur des violences exercées contre les migrants.