Réagissez

- Corée du Sud

Moon Jae-in, ancien avocat spécialisé dans les droits de l’homme, a confortablement remporté l’élection présidentielle en Corée du Sud hier, selon un sondage sorti des urnes. Cette présidentielle anticipée a été convoquée pour remplacer l’ex-présidente, Park Geun-hye, emportée par un retentissant scandale de corruption.

Selon un sondage sorti des urnes, réalisé par trois chaînes de télévision, M. Moon, grand favori des sondages et candidat du Parti démocratique de centre-gauche, a recueilli 41,4% des voix. Le conservateur Hong Joon-pyo, issu du parti de la présidente déchue, était loin derrière avec 23,3%, suivi du centriste Ahn Cheol-soo avec 21,8%. «Je ressens l’aspiration, très forte au sein du peuple, à un changement de gouvernement», a déclaré M. Moon, 64 ans, après avoir voté dans l’ouest de Séoul.

- Sahara occidental

La députée européenne Marina Albiol a exhorté la Commission européenne à rendre compte des fonds octroyés au Maroc dans le cadre de la politique migratoire de l’Union, exprimant ses craintes quant à une utilisation de fonds européens pour financer l’entretien du «mur de la honte», érigé par le Maroc au Sahara occidental, sur plus de 2700 km, pour isoler les territoires libérés.

Dans une question écrite adressée à l’Exécutif européen, l’eurodéputée Marina Albiol, également porte-parole du groupe confédéral de la gauche unitaire européenne/gauche verte nordique au Parlement européen, a exigé «la fourniture d’un compte-rendu détaillé pour justifier l’utilisation de chaque centime des fonds alloués» par l’Union européenne (UE) au Maroc dans le cadre du partenariat de mobilité UE-Maroc.

- Grèce-UE

Quinze ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont dénoncé hier la décision de la Grèce et de l’UE de limiter l’accès aux rapatriements subventionnés offerts aux migrants. Dans un communiqué commun, ces ONG appellent le gouvernement grec à «revenir immédiatement sur cette mesure», mise en place en avril en concertation avec la Commission européenne.

La nouvelle règle exclut de l’accès aux rapatriements volontaires et subventionnés organisés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) les personnes ayant fait appel d’un rejet de leur demande d’asile en première instance. Selon les ONG, cela «compromet le droit à une juste procédure d’asile» et constitue «le dernier d’une série de pas pris pour rendre plus difficile l’accès à l’asile en Europe».

- Russie

Le président, Vladimir Poutine, a souligné, hier, la disponibilité de la Russie à participer conjointement avec les autres pays du monde à «combattre le terrorisme, l’extrémisme et le néonazisme». Lors d’un discours à l’occasion du défilé militaire sur la place Rouge de Moscou, consacré au 72e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, le président russe a indiqué que «de nos jours, la vie elle-même exige d’augmenter la capacité de défense de la Russie». «Le pays est toutefois prêt à coopérer avec la communauté internationale dans la lutte contre les menaces modernes, dont le terrorisme, l’extrémisme et le néonazisme», a-t-il ajouté.