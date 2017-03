Réagissez

- Allemagne : 8000 évacués pour une bombe de la Seconde Guerre mondiale

Quelque 8000 personnes ont été évacuées, hier à Düsseldorf, après la découverte d’une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale, qui devait être désamorcée dans la matinée, a annoncé la mairie. L’engin de 250 kg a été découvert, mercredi soir, lors de travaux dans le quartier de Rath, au nord de la ville. Un périmètre de sécurité d’un kilomètre a été instauré autour du lieu de la découverte et plusieurs rues ont été bloquées, selon la même source.

Un hôtel hébergeant 250 personnes a d’ores et déjà été évacué. Deux autoroutes sont également fermées, ce qui complique l’accès à l’aéroport de Düsseldorf, selon la même source. Plus de 70 ans après la fin de la guerre, le sous-sol allemand est toujours truffé de bombes non explosées, vestiges des intenses campagnes de bombardements alliés sur l’Allemagne nazie, qui refont régulièrement surface, notamment à l’occasion de chantiers de construction.

- Syrie : 14 personnes tuées dans des raids de la coalition internationale

Quatorze civils, dont six enfants, ont été tués, hier, dans des raids présumés de la coalition internationale antiterroriste sur un village du nord de la Syrie tenu par les éléments du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (Daech/EI), a rapporté une ONG. «Les raids ont frappé le village d’Al Matab après minuit et ont probablement été menés par la coalition» internationale emmenée par Washington, a indiqué Rami Abdel Rahmane, directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Al Matab se situe près d’une route stratégique reliant Raqqa, le bastion de l’EI en Syrie, à la ville de Deir Ezzor, capitale de la province voisine et riche en pétrole.

- Etats-Unis : Baisse de 40% des entrées d’immigrés clandestins

Les entrées sur le territoire américain d’immigrés clandestins ont baissé de 40% en février par rapport à janvier, a affirmé le secrétaire à la Sécurité intérieure, John Kelly. «La baisse du nombre des interpellations montre un changement de tendance marqué», a indiqué M. Kelly, mercredi.

«Depuis la mise en application par l’administration des décrets de l’exécutif destinés à renforcer les lois en matière d’immigration, les interpellations et les mouvements de personnes non admissibles (à l’immigration légale) tendent vers un minimum mensuel depuis les cinq dernières années au moins», a-t-il précisé. D’habitude, les interpellations d’immigrés clandestins progressent de 10 à 20% chaque année entre janvier et février, a affirmé M. Kelly. «Au contraire, cette année nous avons vu une baisse du nombre des interpellations de 31 578 à 18 762, soit une diminution de 40%», a-t-il dit.

- Yémen : La coalition arabe a de nouveau utilisé des roquettes à sous-munitions

La coalition arabe opérant au Yémen sous commandement saoudien a utilisé, pour la troisième fois en 16 mois, des roquettes à sous-munitions, a accusé jeudi Amnesty International (AI). Dans un communiqué, l’organisation de défense des droits de l’homme précise que la coalition a utilisé ces roquettes le 15 février lors d’une «attaque contre trois zones résidentielles et des terrains agricoles dans la province de Saada (nord)». Cette attaque dans le bastion du mouvement armé des Houthis a fait deux blessés, selon Amnesty qui indique que la coalition a déjà utilisé ce type d’armes au Yémen en octobre 2015 et mai 2016.

- Guatemala : Un incendie dans un foyer d’accueil fait 22 morts

Un incendie a ravagé un foyer d’accueil pour mineurs au Guatemala et causé la mort de 22 adolescentes âgées de 14 à 17 ans. Dix-neuf adolescentes sont mortes sur les lieux du sinistre, dont 17 calcinées. Trois autres décès ont été enregistrés à l’hôpital de la capitale des suites de leurs blessures. L’incendie a également fait 38 blessés, dont 16 se trouvent dans un état critique.