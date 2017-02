Réagissez

- Grèce : Plaidoyer pour la levée des sanctions contre la Russie

Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a prôné, hier, lors d’une visite à Kiev, en Ukraine, la levée des sanctions européennes contre la Russie. «Les sanctions ont affecté l’économie grecque», a déclaré Alexis Tsipras lors d’une conférence de presse avec le président ukrainien, Petro Porochenko. «D’un côté, nous comprenons le besoin d’une réponse adéquate aux événements.

De l’autre, nous pensons que toutes les sanctions doivent être remplacées par d’autres mesures», a poursuivi Alexis Tsipras sans indiquer quelles pourraient être ces mesures de substitution. Les sanctions européennes prises en 2014 contre la Russie, dans le cadre de la crise ukrainienne, ont été prolongées de six mois en décembre 2016. La Russie avait répliqué en imposant un embargo sur les importations agro-alimentaires en provenance des pays qui la sanctionnent, prolongé jusqu’à fin 2017.

- Allemagne : Six militants d’extrême droite condamnés

Six militants d’extrême droite, dont un membre du parti NPD, ont été condamnés hier en Allemagne à des peines de prison pour avoir incendié un futur centre de réfugiés en 2015, année où le pays a accueilli près d’un million de demandeurs d’asile. Le tribunal de Potsdam (est), près de Berlin, a condamné Maik Schneider, 29 ans, à 8 ans de prison ferme pour avoir mis le feu en août 2015 à une salle de sports qui devait abriter des demandeurs d’asile à Nauen, ville d’ex-Allemagne de l’Est à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de Berlin. Son principal complice a écopé de 7 ans ferme. Les quatre autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 8 mois à 2 ans avec sursis.

- Europe : Des réfugiés non accompagnés exposés au risque de radicalisation

Des dizaines de milliers d’enfants réfugiés en Europe, non accompagnés, sont exposés au risque de radicalisation, selon un dernier rapport du think tank britannique contre l’extrémisme, Quilliam Foundation. Quelque 88 300 enfants non accompagnés vivant en Europe, après avoir fui les conflits dans leurs pays, risquent de devenir terroristes s’ils ne sont pas pris en charge, selon un rapport sur les défis auxquels sont confrontés les réfugiés d’Europe, réalisé par Quilliam, spécialisé dans les questions de l’extrémisme dans le monde. Selon le document, des mineurs réfugiés sont recrutés par des groupes terroristes, avant d’être transférés clandestinement sur le sol européen.

- Iran : La puissance militaire est «uniquement défensive»

Le président iranien, Hassan Rohani, a déclaré hier que la puissance militaire de l’Iran est «uniquement défensive», en pleine tension avec les Etats-Unis. Cette déclaration apaisante intervient alors que la tension n’a cessé de monter depuis plusieurs jours avec le président américain, Donald Trump. Ce dernier a en effet critiqué de nouveau l’accord nucléaire conclu en 2015 entre l’Iran et les grandes puissances (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine et Allemagne) et imposé de nouvelles sanctions contre Téhéran après un test de missile par l’Iran.