- Russie : Le conseiller de Donald Trump en visite à Moscou

Un conseiller du président élu des Etats-Unis, Donald Trump, a entamé, hier, une visite à Moscou, où il devrait rencontrer des entrepreneurs et hommes politiques russes. Carter Page, qui exerçait les fonctions de conseiller du président élu des Etats-Unis Donald Trump durant sa campagne électorale, séjournera dans la capitale russe jusqu’au 13 décembre.

Le président élu des Etats-Unis, qui a déclaré durant sa campagne électorale vouloir établir un dialogue avec Moscou, semble commencer à concrétiser ses «engagements», écrit l’agence Sputnik. «Je vais rencontrer de puissants hommes d’affaires et des leaders d’opinion», a déclaré le conseiller de Trump. Selon les observateurs, la visite de Carter Page témoigne une fois de plus du fait que Donald Trump et son entourage comptent établir des contacts constructifs en Russie.

L’un de ses objectifs principaux est de clarifier la position de l’Administration de Trump à l’égard de Moscou ainsi que sur diverses questions de politique extérieure, estiment les experts.

- Palestine : Un jeune Palestinien assassiné par les forces d’occupation

Un jeune Palestinien a été tué par les forces d’occupation israéliennes, hier matin dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont rapporté des responsables palestiniens. Le jeune homme âgé de 18 ans et originaire d’al Qalqiliya (nord-ouest de la Cisjordanie) a été tué par des soldats israéliens à une intersection au sud de Naplouse, ont précisé les responsables. Les violences israéliennes ont coûté la vie à 242 Palestiniens depuis le 1er octobre 2015, selon un décompte relayé par les médias.

- Cuba : La Havane espère que Donald Trump prenne «en compte» les avancées diplomatiques bilatérales

La Havane a souhaité que le nouveau président américain Donald Trump «prendra en compte» les avancées enregistrées depuis 2014 et l’amorce du dégel des relations bilatérales.

«Cuba espère que le nouveau gouvernement des Etats-Unis prendra en compte les résultats que nous avons engrangés» et qu’il sera disposé à poursuivre sur cette lancée «sur la base du respect» mutuel, a déclaré, mercredi, Josefina Vidal, responsable de la chancellerie cubaine pour les affaires avec Washington. «Le respect est essentiel et le respect a été la clef du succès et de tous ces résultats», a-t-elle souligné. Après plus d’un demi-siècle de rupture, Cuba et les Etats-Unis ont rétabli leurs relations diplomatiques à l’été 2015.

- Irak : 12 éléments de l’EI et neuf civils tués dans des frappes aériennes dans l’ouest de l’Irak

Au moins 12 éléments affiliés au groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) et neuf civils ont été tués, mercredi, dans des frappes aériennes dans une ville contrôlée par l’EI dans l’ouest de l’Irak, à la frontière avec la Syrie, ont indiqué des sources sécuritaires et médicales.

Une frappe aérienne, qui aurait été menée par les avions de la coalition dirigée par les Etats-Unis, a touché deux positions de l’EI dans la ville d’Al Qaïm, dans la province d’Anbar, dans l’ouest de l’Irak, détruisant les positions et laissant 12 éléments de Daech tués et cinq autres blessés. Une autre frappe aérienne a eu lieu pendant la nuit et a atteint un bâtiment résidentiel dans le centre-ville d’Al Qaïm, tuant neuf personnes et en blessant 20 autres.