Réagissez

- Ouzbékistan : Le Premier ministre Chavkat Mirzioïev nommé président par intérim

Le Parlement ouzbek a approuvé, hier, la nomination du Premier ministre Chavkat Mirzioïev comme président par intérim, un signe supplémentaire que le chef du gouvernement de ce pays d’Asie centrale pourrait succéder à Islam Karimov, décédé le 2 septembre après plus d’un quart de siècle au pouvoir.

Chavkat Mirzioïev, 58 ans, a accepté ce poste après que le président du Sénat, Nigmatilla Iouldachev, qui occupait la fonction de président par intérim selon la Constitution, ait «approuvé» sa candidature, selon un communiqué du gouvernement qui précise que le Parlement a ordonné l’organisation d’une élection présidentielle d’ici trois mois.

- Libye : Deux attentats dans la capitale

Deux voitures piégées ont explosé quasi simultanément hier à Tripoli sans faire de victimes ; les premiers attentats à frapper la capitale libyenne depuis un an, selon un responsable des services de sécurité. Une première voiture piégée a explosé derrière le siège du ministère des Affaires étrangères à 8h30 (6h30 GMT), et la seconde environ dix minutes plus tard dans un secteur proche, près de la base navale, a indiqué ce responsable.

«Les explosions n’ont pas fait de victimes» et ont provoqué des dégâts limités, a-t-il ajouté. Le double attentat s’est produit alors que les forces fidèles au GNA mènent actuellement une offensive visant à chasser les terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique (Daech/EI) de leur fief de Syrte, à 450 km à l’est de Tripoli.

- Kenya : Les journalistes manifestent après les morts «suspectes» de deux collègues

Les journalistes kényans ont manifesté hier dans plusieurs villes du pays, dont Nairobi, après la mort de deux collègues tués, selon eux, pour leur travail, jugeant leur métier de plus en plus dangereux et disant être victimes du harcèlement de responsables politiques. Une centaine de journalistes s’étaient réunis dans le centre de la capitale Nairobi, brandissant des pancartes aux slogans tels que «la Constitution est notre carte de presse» ou «les reporters méritent de rentrer sains et saufs auprès de ceux qui leur sont chers».

«Nous sommes fatigués de faire l’objet de harcèlements et d’intimidations dans le cadre de notre travail», a déclaré un de ces journalistes, estimant que sa profession devenait «trop dangereuse». D’autres manifestations, moins suivies, ont été organisées à Nakuru (centre-ouest), Kitale (ouest) et Eldoret (ouest).

- Turquie : Une femme membre du PKK arrêtée à l’aéroport, soupçonnée de préparer un attentat

La police turque a arrêté, à l’aéroport d’Istanbul, une femme, membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), disant avoir été informée qu’elle venait à Istanbul pour préparer un attentat, a rapporté hier l’agence Anadolu. «Ebru Firat a été arrêtée à sa descente de l’avion à l’aéroport Atatürk, en provenance de Diyarbakir (ville du sud-est de la Turquie, à majorité kurde)», a précisé la même source.

Selon l’agence de presse, la police avait reçu des informations disant qu’elle s’apprêtait à commettre un attentat-suicide dans la capitale économique de la Turquie. Des photos d’Ebru Firat, connue sous le nom d’«Amara» dans les rangs de la rébellion kurde, avaient été publiées dans le passé la montrant à côté de Murat Karayilan, l’un des chefs du PKK basé dans le nord de l’Irak. La police antiterroriste poursuivait hier dans ses locaux l’interrogatoire d’Ebru Firat.