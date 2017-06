Réagissez

- Afghanistan : Les autorités menacent les manifestants anti-gouvernementaux

Les autorités afghanes ont menacé hier de poursuites judiciaires des manifestants anti-gouvernementaux à Kaboul, où de nouveaux sit-in de protestation sont apparus après une semaine marquée par des attentats meurtriers et de violents affrontements. Kaboul demeure sous haute tension depuis un attentat dévastateur au camion piégé qui a frappé le 31 mai le quartier diplomatique, faisant plus de 150 morts et des centaines de blessés, la pire attaque depuis 2001 dans la ville. Au moins six rassemblements sont en cours pour protester contre la détérioration catastrophique de la situation sécuritaire à Kaboul, dont un près du site de l’explosion, où la mobilisation avait démarré dès le surlendemain de l’attentat.

- Malaisie Peine de mort pour neuf Philippins

Neuf Philippins membres d’un groupe armé qui avait fait irruption en Malaisie en 2013 et occupé une partie de Bornéo, lors d’un conflit meurtrier, ont été condamnés hier à la peine capitale par pendaison. Environ 200 militants islamistes venus du sud des Philippines avaient alors pénétré dans le Sabah, l’un des deux Etats de Malaisie orientale sur l’île de Bornéo, à la suite d’un différend de longue date.

Les Philippines ont toujours affirmé que le Sabah faisait historiquement partie du sultanat de Sulu, dans l’archipel du même nom aux Philippines. Des affrontements entre islamistes et forces armées malaisiennes avaient fait au moins 70 morts, pour l’essentiel des rebelles, en l’espace d’un mois et demi.

- Mali : Convocation d’un référendum constitutionnel pour le 9 juillet

Le gouvernement malien a convoqué, pour le 9 juillet, un référendum sur un projet de révision de la Constitution, qui intègre notamment des dispositions clés de l’accord de paix de 2015, selon un communiqué diffusé dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette révision de la Constitution de 1992, la première depuis 25 ans, vise notamment à «mettre en œuvre certains engagements de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali» signé en mai-juin 2015, et prévoit également la création d’un Sénat et d’une Cour des comptes, selon le communiqué du Conseil des ministres. La convocation de ce référendum intervient à un moment où la communauté internationale manifeste de plus en plus ouvertement son impatience envers les signataires de l’accord de paix — dont le gouvernement — face aux retards accumulés dans son application.

- Nigeria : Onze morts dans une attaque de Boko Haram

Onze personnes ont été tuées lors d’une attaque sur la grande ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, lancée mercredi soir vraisemblablement par le groupe djihadiste Boko Haram, a annoncé la police locale. Dix civils ont été tués dans trois attentats suicide coordonnés et un autre dans le quartier de Jiddari Polo, alors que les habitants tentaient de fuir les assaillants, a expliqué le commissaire de police pour l’Etat de Borno, Damian Chukwu.

- Iran : Les auteurs des attentats avaient sévi en Syrie et en Irak

Les auteurs iraniens des attentats meurtriers de Téhéran qui, selon un dernier bilan établi hier ont fait 17 morts, étaient membres du groupe Etat islamique (EI) et avaient déjà agi en Syrie et en Irak avant de revenir en Iran. Les attentats ont été commis par des hommes armés dont certains étaient déguisés en femmes et des kamikazes qui se sont fait exploser. Après avoir rejoint l’EI, les auteurs des attentats, tous morts, «ont participé à des crimes commis par ce groupe terroriste à Mossoul (Irak) et Raqqa (Syrie)», a révélé hier le ministère iranien des Renseignements.