- Palestine : La famille d'un bébé palestinien brûlé vif attaque Israël en justice

Les proches d'une famille palestinienne décimée dans un incendie criminel imputé à des juifs radicaux ont porté plainte, hier, contre Israël pour obtenir une réparation financière et la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat israélien, a indiqué leur avocat. La famille réclame 16 millions de shekels (4,44 millions de dollars) à l'Etat israélien, a dit à l'AFP Nasser Dawabcheh, oncle du seul survivant du drame.

Ali Dawabcheh, 18 mois, est mort brûlé vif le 31 juillet 2015, quand des engins incendiaires avaient été lancés dans la maison familiale à Douma, en Cisjordanie occupée. Son père Saad et sa mère Riham, surpris comme lui dans leur sommeil, avaient succombé à leurs blessures les semaines suivantes. Seul a survécu Ahmed, le frère, alors âgé de quatre ans.

Le crime, qui a profondément marqué les esprits palestiniens, avait également suscité une vive émotion à l'étranger et une large réprobation en Israël, où il avait réveillé les démons de l'extrémisme juif. Hier, la famille a déposé plainte devant un tribunal de Nazareth (nord) «réclamant que l'Etat d'Israël soit déclaré responsable de la mort de la famille», a dit leur avocat Hassan Al Khatib par téléphone.

- Egypte : Huit «terroristes» tués dans le Sud

Le ministère de l'Intérieur égyptien a annoncé, hier, que huit «terroristes» appartenant à des groupuscules planifiant des attaques contre des institutions publiques ont été abattus, au moment où les autorités luttent contre une insurrection djihadiste. Les huit hommes ont été tués dans un échange de tirs avec la police «dans le désert, dans le sud du pays», selon un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Les huit «éléments terroristes» faisaient partie de groupuscules planifiant des attaques «contre des institutions étatiques, des installations gouvernementales et chrétiennes, et contre des personnalités publiques et des policiers», poursuit le communiqué.

Depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi, en 2013, les attentats se sont multipliés en Egypte, visant principalement la police et les militaires dans le nord de la péninsule du Sinaï, où sévit une branche locale du groupe djihadiste Etat islamique (EI). Mais ces derniers mois, les églises coptes ont été prises pour cible à plusieurs reprises.

- Erdogan : Les discussions sur le transfert à Jérusalem de l'ambassade US doivent cesser

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a estimé, hier, que les discussions sur la possibilité de transférer l'ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem étaient «extrêmement déplacées» et devaient être abandonnées. S'exprimant lors d'une conférence à Istanbul, M. Erdogan a estimé qu'il fallait être prudent sur les questions concernant le statut de Jérusalem, soulignant que le simple fait d'y «déplacer une pierre» pouvait avoir les conséquences les plus graves. «Les discussions sur la possibilité du transfert à Jérusalem par les Etats-Unis de leur ambassade en Israël sont extrêmement déplacées et devraient certainement être retirées de l'ordre du jour», a déclaré le président turc.

Rompant avec la ligne traditionnellement suivie par les Etats-Unis, le président américain, Donald Trump, avait promis durant sa campagne de reconnaître Jérusalem capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade américaine, au grand dam des Palestiniens et de la majeure partie de la communauté internationale. Un membre du Congrès américain a mené des discussions dimanche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, notamment sur cette question, selon une source israélienne.