- Turquie : Ankara annonce un sommet avec la Russie et l’Iran

La Turquie a annoncé hier qu’elle allait accueillir un sommet trilatéral avec la Russie et l’Iran consacré à la Syrie, où une nouvelle escalade de la violence met à mal les efforts de paix. Cette décision a été prise au cours d’un entretien téléphonique hier entre les présidents Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, ont affirmé des responsables au sein de la présidence turque.

- Venezuela : L’élection présidentielle aura lieu le 22 avril

L’élection présidentielle anticipée au Venezuela, lors de laquelle le président Nicolas Maduro briguera un nouveau mandat, aura lieu le 22 avril prochain, a annoncé le Conseil national électoral (CNE). «L’élection présidentielle est convoquée pour le 22 avril 2018», a déclaré la présidente du CNE, Tibisay Lucena, lors d’une allocution diffusée par la télévision officielle vénézuélienne.

- Nigeria : Six enfants meurent noyés dans un accident de bateau

Six enfants se sont noyés mardi lors de la collision de deux bateaux qui ont chaviré dans le nord-ouest du Nigeria, ont annoncé mercredi les services de secours. Un bateau transportant des passagers sur le fleuve Niger est entré mardi soir en collision avec un bateau transportant des oignons pour le marché de la ville de Yauri, dans l’Etat de Kebbi. «Nous avons récupéré six corps d’enfants - cinq garçons et une fille, âgés de cinq à huit ans», a déclaré le chef des secours de l’Etat de Kebbi.

- Equateur : Le bilan de l’épidémie de grippe H1N1 grimpe à 66 décès

L’épidémie de grippe H1N1 qui se propage en Equateur depuis le 19 novembre a causé la mort de 66 personnes, a annoncé le vice-ministre de la Santé. «Nous vivons un épisode saisonnier de grippe, principalement de souche H1N1», a déclaré Carlos Duran, précisant qu’au 3 février, 931 cas de grippe avaient été recensés, dont les 66 personnes décédées.

- Soudan : La Russie va renforcer les capacités militaires du pays

Le président soudanais Omar el-Béchir a annoncé hier la mise en place d’un programme avec la Russie visant à renforcer les capacités militaires du Soudan, ont rapporté les médias d’Etat. Ce plan a pour objectif de développer l’armée soudanaise afin qu’elle puisse faire face à toute menace, a déclaré le chef de l’Etat face à un parterre d’officiers et de soldats, réunis dans la ville côtière de Port-Soudan. «Nous sommes prêts à faire face à toute menace contre notre pays», a également dit M. Béchir.

- Taïwan/séisme : Dix morts confirmés et sept disparus

Dix personnes ont péri dans le tremblement de terre qui a frappé mardi l’est de Taïwan, ont confirmé hier les autorités, tout en réduisant à sept le nombre des disparus, contre 60 dans un précédent bilan. Les dix morts sont cinq Taïwanais, quatre ressortissants de Chine continentale et une Philippine, a-t-on précisé de même source. Les sept personnes toujours portées disparues sont cinq ressortissants de Chine continentale et un couple sino-canadien, a-t-on ajouté.