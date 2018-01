Réagissez

- Libye

Le Conseil présidentiel du gouvernement libyen d’entente nationale a annoncé hier la fin de l’opération militaire lancée il y a quelques jours dans l’ouest du pays contre l’insécurité et la contrebande. «Le Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale annonce la fin de toutes les opérations militaires dans la région d’Abu Kammash et ses alentours.

Les autorités compétentes ont reçu l’ordre de reprendre la frontière tunisienne», a annoncé le gouvernement dans un communiqué. «Le gouvernement confirme que des dispositions de sécurité nécessaires ont été prises afin de sécuriser toute la région et de rétablir des conditions de vie normale. Le gouvernement confirme aussi que tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour poursuivre les criminels et ceux qui affectent les conditions de vie des citoyens», ajoute le communiqué.

- France

L’homme d’affaires français Alexandre Djouhri a été interpellé dimanche à Londres dans le cadre de l’enquête sur un possible financement libyen de la campagne électorale de l’ex-président français Nicolas Sarkozy en 2007, a-t-on appris hier de sources proches du dossier. Arrêté par les policiers britanniques à l’aéroport de Londres Heathrow, M. Djouhri était visé par un mandat d’arrêt européen délivré par les juges d’instruction du pôle financier de Paris, a indiqué l’une des sources, confirmant une information du site internet du magazine français L’Obs.

- Arabie Saoudite

Pour la première fois en Arabie Saoudite, des femmes pourront assister à partir de vendredi à Riyad, Jeddah et Damman à des matches de football de la Ligue professionnelle, ont annoncé hier les autorités. Les matches de foot, en présence pour la première fois de spectatrices, opposeront les équipes d’Al-Ahli et d’Al Batin le 12 janvier, d’Al Hilal et d’Al Ittihad le lendemain et d’Al Ittifaq et d’Al Faisali le 18 janvier, a précisé le ministère saoudien de l’Information et de la Culture.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des réformes mises en œuvre par le prince héritier Mohammed Ben Salmane. L’Autorité générale du sport avait annoncé en octobre que trois stades, jusqu’ici réservés aux hommes, pourraient accueillir début 2018 des familles avec des places spéciales.

- Zimbabwe

Les autorités anticorruption ont annoncé hier avoir ouvert une enquête sur les conditions dans lesquelles l’ancienne première dame du pays, Grace Mugabe, a obtenu un diplôme universitaire très controversé. «Nous confirmons l’information selon laquelle une enquête a été lancée», a déclaré la porte-parole de la commission anticorruption, Phyllis Chikundura.

En 2014, l’université du Zimbabwe (UZ), dont l’ancien président Robert Mugabe était le président de droit, a accordé à son épouse Grace un doctorat de philosophie. La remise, en grande pompe, de ce diplôme par le département de sociologie de l’UZ a provoqué une vive controverse, notamment parmi les critiques du régime qui ont mis en doute la réalité du travail réalisé par Mme Mugabe pour l’obtenir.