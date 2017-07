Réagissez

- Cisjordanie

L’Unesco a déclaré hier la vieille ville d’El Khalil, en Cisjordanie occupée, «zone protégée» du patrimoine mondial en tant que site «d’une valeur universelle exceptionnelle en danger». L’Unesco a inscrit la vieille ville d’Al Khalil sur deux listes : celle du patrimoine mondial et celle du patrimoine en péril. Cette question était l’enjeu d’un affrontement diplomatique acerbe entre Palestiniens et Israéliens.

Ce vote est «un succès dans la bataille diplomatique menée par les Palestiniens sur tous les fronts face aux pressions israéliennes et américaines», s’est félicité le ministère palestinien des Affaires étrangères. «Malgré une campagne israélienne frénétique qui a consisté à répandre des mensonges et à distordre les faits concernant les droits des Palestiniens, le monde a reconnu notre droit d’inscrire Hébron et la mosquée d’Ibrahim sous souveraineté palestinienne», a ajouté le ministère palestinien.

- USA-Chine

Au moins un avion militaire américain a survolé la mer de Chine méridionale, a affirmé hier l’US Air Force, une façon pour les Etats-Unis de contester la souveraineté que revendique Pékin sur ces eaux disputées par plusieurs pays de la région. Ce survol devrait provoquer une fois de plus l’ire du géant asiatique, au moment où le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping, assistent au sommet du G20 en Allemagne. Le bombardier américain à long rayon d’action B1-B, ainsi que deux avions de chasse F-15 des forces japonaises d’autodéfense ont quitté tard jeudi soir la base aérienne américaine d’Andersen, située dans le Pacifique, pour un exercice conjoint.

- Irak

Des terroristes de Daech ont tué deux journalistes irakiens dans un village au sud de Mossoul, dans le nord du pays, a annoncé hier la chaîne de télévision qui les employait. La chaîne Houna Salaheddine (Ici Salaheddine) n’a pas précisé la date de l’attaque. Mais des éléments de l’EI s’étaient infiltrés dans le village d’Imam Gharbi plus tôt cette semaine et les forces irakiennes s’efforcent de les en chasser, selon des responsables militaires.

«Notre collègue Harb Hazza Al Douleimi, correspondant de la chaîne Houna Salaheddine, et Soudad Al Douri, caméraman, sont tombés en martyrs» à Imam Gharbi, a indiqué la télévision dans un communiqué. Selon la chaîne, un troisième journaliste est toujours bloqué dans le village avec les dépouilles de ses deux collègues tués.

- Egypte

Hier, 26 soldats égyptiens ont été tués ou blessés dans une série d’attaques, dont des attentats à la voiture piégée, contre plusieurs barrages dans le nord du Sinaï en Egypte, a indiqué l’armée dans un communiqué. L’armée a affirmé avoir tué 40 des assaillants lors d’affrontements avec des extrémistes dans la région où sévit la branche égyptienne de Daech.

Des ambulances ont été dépêchées sur les lieux des attaques au sud de la localité de Rafah, proche de la frontière avec la bande de Ghaza, ont précisé des responsables de la sécurité. Depuis 2013, des groupes extrémistes ont multiplié les attentats visant les militaires et les policiers, tuant des centaines d’entre eux principalement dans la péninsule du Sinaï.