Réagissez

Syrie

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré vendredi que la prochaine réunion sur le règlement de la crise syrienne, à Astana, doit compléter et non pas remplacer les pourparlers de Genève, soutenus par l’ONU. La Russie et d’autres médiateurs potentiels devraient rencontrer les parties au conflit en Syrie à Astana dans le courant du mois de janvier afin de trouver une solution à la guerre civile — devenue chronique — qui a fait plus de 300 000 morts et a contraint près de 11 millions de personnes à se déplacer. La réunion d’Astana se tiendra suite à un cessez-le-feu couvrant l’ensemble du territoire et négocié par la Russie et la Turquie la semaine dernière entre le gouvernement syrien et les principaux groupes de l’opposition.

Liban

Une étude annuelle des Nations unies révèle que 71% des ménages de réfugiés syriens au Liban vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que le pays est confronté à une augmentation de l’insécurité alimentaire. Selon les conclusions de l’enquête menée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et le Programme alimentaire mondial (PAM), la situation économique des réfugiés syriens au Liban est «aussi grave que l’année dernière». «Selon certains critères, leur situation continue de se détériorer», a averti l’ONU dans un communiqué de presse.

Afghanistan

L’Afghanistan a salué hier comme «une initiative positive» l’annonce du déploiement au printemps de 300 marines américains dans le Helmand, la «province du pavot» d’où ils s’étaient retirés en 2014 et désormais largement sous contrôle taliban. Le Pentagone a annoncé vendredi soir ce déploiement. Il a précisé que le corps expéditionnaire de l’armée américaine ne prendra pas directement part aux combats, mais aura pour mission d’entraîner et de conseiller «des responsables-clefs» de l’armée et de la police afghanes sur place. En se retirant fin 2014, l’Administration Obama espérait ne laisser à terme plus qu’un millier d’hommes à Kaboul. Mais face à la dégradation de la sécurité dans le pays, les Etats-Unis sont contraints de maintenir environ 8400 soldats.

Irak

Les forces irakiennes, en guerre contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI) à Mossoul, se rapprochent du fleuve le Tigre, qui traverse le centre de la ville, a indiqué hier le porte-parole des Forces d’élite du contre-terrorisme (CTS). Elles ont lancé le 17 octobre une vaste opération pour chasser l’EI de la deuxième ville d’Irak, dont les terroristes s’étaient emparés il y a deux ans et demi. Depuis le lancement de cette offensive, les forces irakiennes ont repris plusieurs quartiers dans l’est de la ville, sur la rive gauche du Tigre. L’ouest de la cité, de l’autre côté du fleuve, plus densément peuplé, reste lui totalement aux mains des terroristes de Daech.