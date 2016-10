Réagissez

- Libye : Refus d’installation de camps de migrants

La Libye est opposée à l’ouverture sur son sol, par l’UE, de camps de migrants souhaitant rallier l’Europe, une proposition de dirigeants européens pour limiter les arrivées via la Méditerranée, a déclaré hier le chef de la diplomatie libyenne. Un tel projet signifierait que l’Union européenne «refuse d’assumer ses responsabilités et les fasse peser sur nos épaules», a estimé Taher Siala lors d’une réunion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne. L’idée est en outre «très éloignée des réalités du terrain» alors que la Libye est toujours déchirée par une guerre civile, a ajouté M. Siala.

- Mauritanie : Mohamed Ould Abdel Aziz veut un troisième mandat

Plusieurs opposants mauritaniens ont dénoncé, cette semaine, des appels de responsables du pouvoir favorables à une modidification constitutionnelle permettant un troisième mandat du président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Un député de l’Union pour la République (UPR, au pouvoir), Khalil Ould Tiyeb, a évoqué mardi, lors d’une séance du dialogue national lancé le 29 septembre (boycotté par une partie de l’opposition), une levée de la disposition constitutionnelle sur la limitation des mandats pour permettre au président mauritanien d’en briguer un troisième.

- Palestine : Test décisif pour la CPI

La direction palestinienne a salué hier la visite en cours d’une délégation de la Cour pénale internationale, tout en prévenant que la CPI serait jugée à terme sur sa décision d’ouvrir ou non une enquête pour crimes de guerre contre Israël. «La Palestine représente un test important pour la CPI et je ne crois pas qu’ils peuvent se permettre de le rater», a dit à quelques journalistes Ammar Hijazi, un des responsables de la coopération palestinienne avec cette institution judiciaire. «S’ils ratent le test de la Palestine, c’est toute la CPI et tout le système criminel international qui s’effondreront», a-t-il dit. La délégation de la Cour est attendue en Cisjordanie occupée demain et dimanche.

- Pakistan : Une loi contre les «crimes d’honneur»

Le Parlement pakistanais a adopté hier une loi comblant une lacune du droit et permettant de poursuivre et d’imposer la prison à vie aux auteurs de «crimes d’honneur» même en cas de pardon de la famille de la victime. Les crimes d’honneur «ôtent la vie à des centaines de personnes chaque année», dit le texte de loi, précisant que la mesure était «nécessaire pour empêcher ces crimes d’être commis de manière répétée». Les ONG et de nombreux politiques réclament depuis de nombreuses années des lois plus dures contre les auteurs de violences à l’encontre des femmes. Au Pakistan, pays très patriarcal, des centaines de femmes sont tuées chaque année par des proches sous prétexte qu’elles auraient bafoué l’honneur familial, et une série de meurtres de ce type a choqué le pays ces derniers mois.

- Haïti : L’ouragan Matthew fait 108 morts

L’ouragan Matthew a fait au moins 108 morts à Haïti, a indiqué, hier par téléphone à l’AFP, le ministre haïtien de l’Intérieur, François Anick Joseph. La dévastatrice dépression a fait 50 morts dans la seule commune de Roche-à-Bateau, dans le sud du pays, qui est complètement «dévasté», selon le député du département du Sud, Ostin Pierre-Louis. Un précédent bilan officiel faisait jusqu’ici état d’au moins 23 morts en Haïti.