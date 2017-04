Réagissez

- Libye : Affrontements autour d’une base militaire dans le sud

Des affrontements opposent depuis mercredi des forces sous le commandement d’une autorité parallèle basée dans l’est de la Libye et des groupes rivaux autour d’une base militaire dans le sud. «Les affrontements ne se sont pas arrêtés depuis hier», a déclaré Mohamad Ghoneim, un porte-parole de l’Armée nationale libyenne (ANL), auto-proclamée par l’homme fort de l’est libyen, le maréchal Khalifa Haftar.

Un autre porte-parole de l’ANL, Ahmad al-Mesmari, a annoncé de son côté le début d’une opération militaire en vue de prendre le contrôle de la base de Tamenhant située près de la ville de Sebha, à 600 km au sud de Tripoli. Des raids aériens ont été menés mercredi contre la base, a ajouté M. al-Mesmari, sans préciser si les attaques ont fait des victimes.

- Allemagne : Peines de prison pour 5 soutiens de groupes jihadistes

Un tribunal allemand a condamné hier à des peines de prison quatre hommes et une femme accusés d’avoir soutenu depuis l’Allemagne les activités de groupes jihadistes, dont l’organisation Etat Islamique (EI). Les cinq accusés ont été reconnus coupable par le tribunal de Düsseldorf (ouest) d’avoir, entre janvier 2013 et septembre 2014, fourni de l’argent liquide, des véhicules et recruté des volontaires pour le compte de groupes jihadistes opérant en Syrie, dont l’EI, selon un communiqué du tribunal.

- Bangladesh : 100.000 religieux musulmans marchent contre l’extrémisme

Plus de 100.000 imams et prêcheurs musulmans ont marché hier dans la capitale du Bangladesh pour dénoncer l’extrémisme religieux, sur fond de résurgence d’attaques jihadistes dans le pays. Les organisateurs ont présenté ce défilé comme une protestation contre «la prise de pouvoir» de l’extrémisme islamiste dans ce pays pauvre à majorité musulmane, qui a connu ces dernières années son lot d’attaques jihadistes. Cette marche, qui a rassemblé plus de 100.000 religieux selon la police, fait suite à une série d’attentats le mois dernier qui a provoqué des raids des forces de l’ordre au cours desquels au moins une vingtaine d’extrémistes présumés ont péri.

- Libye : Quatre passeurs armés tués par les garde-côtes

Quatre passeurs présumés ont été tués hier dans un échange de tirs avec les garde-côtes libyens au large de Zawiya (ouest) et un autre est porté disparu, a indiqué la marine libyenne. Les passeurs étaient sur un bateau qui escortait une embarcation de migrants clandestins tentant de traverser la Méditerranée pour rallier l’Europe, a expliqué à l’AFP le général Ayoub Kacem, porte-parole de la marine.

«Les garde-côtes ont essayé d’éviter l’affrontement et demandé au groupe armé d’obtempérer aux ordres, en vain», a déclaré le général Kacem, ajoutant que les passeurs étaient notamment équipés de mitraillettes et lance-roquettes. Ils ont tiré sur les garde-côtes et ces derniers ont riposté, tuant quatre passeurs présumés, a ajouté le porte-parole, qui a fait état de deux personnes arrêtées et d’une portée disparue.

- Mali : Un soldat français tué dans un «accrochage avec des terroristes»

Un soldat français a été tué mercredi au Mali dans «un accrochage avec des terroristes lors d’une opération dans le sud-est de ce pays», ont annoncé hier la présidence et le ministère de la Défense français. Le président de la République «a appris avec une grande tristesse la mort (...) au Mali d’un caporal-chef du 6e régiment du génie d’Angers», a déclaré la présidence dans un communiqué, le ministère précisant dans un communiqué séparé qu’il se dénommait Julien Barbé. Julien Barbé, 28 ans, était marié et père de deux enfants, selon le maire d’Angers, Christophe Béchu.