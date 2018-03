Réagissez

- Syrie

Quelque 1700 membres de la coalition arabo-kurde combattant Daech dans le nord-est de la Syrie vont être redéployés à Afrine (nord-ouest), enclave kurde cible d’une offensive turque depuis janvier, ont annoncé hier les FDS. «Nous avons pris la décision difficile de retirer des combattants de la banlieue de Deir Ezzor et des fronts anti-EI pour les déployer à Afrine», a indiqué à l’AFP Abou Omar Al Idlebi, un responsable militaire des FDS, lors d’une conférence de presse à Raqqa. «Nos parents à Afrine constituent une priorité et leur protection est plus importante que les décisions prises par la coalition internationale», alliée aux FDS dans la guerre contre l’EI, a-t-il ajouté.

- Corée

Les deux Corées vont organiser, fin avril, à leur frontière leur premier sommet depuis 2007, a annoncé, hier à son retour de Pyongyang, un émissaire sud-coréen, selon qui la Corée du Nord lui a affirmé qu’elle renoncerait à l’arme atomique le jour où la sécurité de son régime sera garantie.

Cet émissaire, Chung Eui-yong, conseiller pour la sécurité du président Moon Jae-in, et quatre autres responsables sud-coréens ont eu une longue rencontre lundi avec le dirigeant Kim Jong-un, qui les a «accueillis chaleureusement», selon l’agence nord-coréenne KCNA. Il s’agit des plus hauts responsables sud-coréens à se rendre au Nord depuis dix ans.

- Japon

La marine japonaise a annoncé hier avoir nommé pour la première fois une femme pour diriger plusieurs navires de guerre, parmi lesquels le plus grand de l’armée nippone. Ryoko Azuma, 44 ans, sera à la tête d’une flotte composée de quatre navires de guerre et aura 1000 membres d’équipages sous son commandement.

«C’est la première fois qu’une femme est nommée à ce poste», a indiqué un porte-parole de la Force japonaise maritime d’autodéfense. «Mais elle n’a pas été choisie parce qu’elle est une femme», a-t-il insisté. Parmi les navires sous son commandement, se trouve le porte-hélicoptère Izumo, le plus grand navire militaire construit par Tokyo depuis la Seconde Guerre mondiale.

- Etats-Unis

Les républicains ne disposent plus que d’une très courte majorité au Sénat américain après l’annonce, lundi, de la démission d’un élu du Mississippi, Thad Cochran, pour raisons de santé. M. Cochran, 80 ans ,dont 40 passés à Washington, était le président de la puissante commission chargée de la répartition des fonds fédéraux.

«Je regrette que ma santé soit devenue un obstacle», a indiqué dans un communiqué M. Cochran, qui quittera ses fonctions le 1er avril. Il a été élu au Sénat pour la première fois en 1978, devenant le premier républicain à remporter une élection au niveau de cet Etat du Sud profond en plus de 100 ans. Il laissera la Chambre haute du Congrès avec 50 voix pour les républicains, une seule de plus que les démocrates.