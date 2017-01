Réagissez

- Angola : La fille du Président s'empare de la principale banque du pays

Isabel dos Santos, la fille aînée du président angolais José Eduardo dos Santos et femme la plus riche d'Afrique, a pris le contrôle de la principale banque du pays, a-t-on appris vendredi de sources concordantes. Le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Angola, Unitel, qui appartient à Isabel dos Santos, a annoncé dans un communiqué être devenu l'actionnaire majoritaire de la plus grande banque du pays, la BFA (Banco de Fomento Angola).

Unitel, qui possédait 49% de BFA, a indiqué avoir acheté 2% supplémentaires du capital de la banque et contrôler désormais «51,9% (du capital) de l'institution financière angolaise». «Mario Leite da Silva assume le poste du président du conseil d'administration de BFA, en remplacement de Fernando Ulrich», a ajouté le communiqué d'Unitel. Mario Leite da Silva est considéré comme un homme très proche d'Isabel dos Santos, a précisé sous couvert d'anonymat à l'AFP un haut responsable d'Unitel.

En acquérant la BFA, Isabel dos Santos, dont le patrimoine est estimé à 3,3 milliards de dollars par le magazine américain Forbes, continue à construire son vaste empire. Cette mère de famille de 43 ans possède des parts dans plusieurs compagnies en Angola et au Portugal, notamment dans la banque et la téléphonie mobile. Sa nomination en juin à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol avait suscité les critiques des adversaires du président, qui l'accusent d'avoir fait fortune grâce à la protection de son père, au pouvoir depuis 1979.

- Canada et États-Unis : Une alerte à la bombe bloque un important poste-frontière

Le poste-frontière de Saint-Bernard-de-Lacolle au Québec (est), l'un des plus importants entre le Canada et les Etats-Unis, a été fermé et évacué vendredi en raison d'une alerte à la bombe, a indiqué la police. Les passages dans les deux sens à ce passage frontalier, situé à 60 km au sud de Montréal, ont été bloqués peu après 9h locales (14h GMT) à la suite «d'un appel téléphonique menaçant qui visait les douanes», a indiqué à l'AFP Ingrid Asselin, membre de la Sûreté du Québec.

«Tous les bâtiments ont été évacués» et une fouille complète était toujours en cours deux heures après la fermeture, a-t-elle ajouté. Situé entre la province canadienne du Québec et de l'Etat américain de New York, le poste de Saint-Bernard-de-Lacolle sur «l'autoroute 15 est présentement fermé», ont indiqué les services frontaliers canadiens. Ils ont demandé aux automobilistes et aux chauffeurs routiers de rejoindre les postes douaniers les plus proches, situés à 20 km vers l'ouest ou à 50 km vers l'est. Plus de deux millions de visiteurs transitent chaque année par cet important poste-frontière américano-canadien.

- Kenya : Les médecins rejettent une offre du gouvernement et reconduisent la grève

Les médecins kényans ont rejeté hier la proposition du gouvernement d'augmenter de 40% leurs salaires et maintenu leur mouvement de grève, qui paralyse les hôpitaux du secteur public du pays depuis plus d'un mois. Plusieurs milliers de docteurs sont en grève au Kenya depuis le 5 décembre. Ils réclament une multiplication par quatre de leur salaire, en vertu d'un accord de négociation collective signé en 2013, qui n'a jamais été appliqué, selon les syndicats.

Les négociations avec le gouvernement ont depuis échoué. Les syndicats avaient rencontré mercredi le président kényan, Uhuru Kenyatta, qui avait proposé une hausse des salaires de base, de 140 244 shillings (1270 euros) à 196 989 shillings (1770 euros) par mois. «Les représentants syndicaux ont présenté aujourd'hui (hier, vendredi) cette offre aux docteurs pour délibération, et ils l'ont humblement rejetée», a indiqué le syndicat des praticiens, pharmaciens et dentistes (KPMDU) sur son compte twitter.

Selon ce syndicat, la proposition gouvernementale ne prenait pas en compte d'autres engagements conclus dans le cadre de l'accord de 2013, comme la nécessité de mieux équiper les hôpitaux, de mieux financer la recherche, et de mieux garantir la sécurité des médecins au travail.