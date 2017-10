Réagissez

- Pakistan : Un attentat-suicide fait 13 morts

Un kamikaze s’est fait exploser hier devant un sanctuaire soufi, dans le sud-ouest du Pakistan, tuant 13 personnes et en blessant une vingtaine d’autres, ont annoncé les autorités. L’attaque s’est produite alors que les fidèles assistaient aux festivités annuelles célébrant un saint local dans la région de Gandawa, dans le district Jhal Magsi de la province riche en pétrole et gaz du Baloutchistan, frontalière de l’Iran et de l’Afghanistan. «Un kamikaze s’est fait exploser après avoir été intercepté par les policiers qui montaient la garde devant le sanctuaire, tuant 13 personnes et en blessant au moins 20 autres», a déclaré un haut responsable de l’administration locale, Asad Kakar.

- Maroc : Pas de liberté provisoire pour des protestataires du Rif

La cour d’appel de Casablanca a refusé, hier, la demande de liberté provisoire déposée par des militants du mouvement de contestation dans la région du Rif, au nord du Maroc, a-t-on appris auprès d’un avocat de la défense. Ces militants et sympathisants du Hirak, nom donné localement à ce mouvement qui dénonce la marginalisation du Rif, sont incarcérés depuis plusieurs mois à la prison de Casablanca (ouest). Leur procès s’est ouvert mardi dans une ambiance houleuse avant d’être rapidement ajourné au 17 octobre à la demande de policiers et de représentants de l’Etat marocain s’étant portés partie civile.

- Syrie : Le CICR déplore le «plus fort pic» de violences depuis la bataille d’Alep

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s’est dit hier «préoccupé» par les centaines de civils tués en Syrie et les milliers de nouveaux déplacés, alors que le pays connaît son «plus fort pic» de violences depuis la bataille d’Alep en 2016. Dans un communiqué distinct, le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) a également déploré «des informations faisant état d’un nombre élevé de victimes civiles dû aux violentes attaques aériennes en Syrie».

«Préoccupé par les premiers bilans qui font état de centaines de civils tués et de destructions d’écoles et d’hôpitaux», le CICR a souligné que les combats avaient atteint «un degré d’intensité jamais vu» depuis janvier. «Globalement, il s’agit du plus fort pic de violence depuis la bataille d’Alep (nord) en 2016», a-t-il estimé.

- Gabon : Le président Ali Bongo fait condamner Pierre Péan en diffamation

Le journaliste et écrivain Pierre Péan a été condamné hier par la justice française à 1000 euros d’amende pour avoir diffamé le président gabonais Ali Bongo en laissant entendre dans un de ses livres qu’il avait commandité un assassinat politique. Dans ce livre intitulé Nouvelles affaires africaines et publié en 2014, le journaliste français laissait entendre que Ali Bongo était à l’origine de deux tentatives d’assassinat de Jean-Pierre Lemboumba, directeur de cabinet de son père Omar Bongo, quand celui-ci était Président. Ces passages relaient des «accusations très graves formulées de façon affirmative», sur une base factuelle «insuffisante», ont relevé les juges dans leur décision.