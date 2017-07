Réagissez

- Qatar

Le chef de la diplomatie du Qatar, Mohamed Ben Abderrahmane Al Thani, a appelé, hier à Londres, «au dialogue» avec ses voisins pour résoudre la crise du Golfe. «Le Qatar continue à appeler au dialogue», a déclaré le ministre lors d’un discours devant le groupe de réflexion Chatham House, tout en accusant l’Arabie Saoudite et ses alliés dans la région, a-t-il dit, «d’exiger que nous abandonnions notre souveraineté pour lever le siège» visant son pays depuis la mi-juin.

Il a affirmé que celui-ci était «prêt à s’engager dans un processus de négociations, dans un cadre clair qui garantisse sa souveraineté», dénonçant les sanctions contre son pays, qui représentent, selon lui, «une agression évidente et une insulte à tous les traités internationaux». Riyad et ses alliés ont rompu le 5 juin les relations diplomatiques avec ce petit émirat qu’ils accusent de soutenir «le terrorisme» et d’entretenir des relations trop étroites avec l’Iran. Hier, Riyad et ses alliés ont déploré la «réponse négative» du Qatar à leurs exigences.

- Syrie

Il n’y a pas eu d’accord sur la mise en place des zones de «désescalade» en Syrie à l’issue des deux jours de discussions à Astana, a annoncé hier l’envoyé spécial du Kremlin pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev.

«Nous avons sept documents en cours de finalisation», a déclaré M. Lavrentiev lors d’une conférence de presse, soulignant qu’ils faisaient «presque l’objet d’un accord», mais qu’il restait à toutes les parties, Russie, Iran et Turquie, «encore du travail pour les finaliser». Alexandre Lavrentiev a par ailleurs évoqué la mise en place de centres de coordination et de surveillance du cessez-le-feu, le mandat des forces étrangères qui garantiront la sécurité des «zones de désescalade» et le droit de recourir à la force de ces troupes.

- Irak

Les forces irakiennes se disaient hier tout près d’achever la reconquête de Mossoul, dernier grand bastion urbain des terroristes en Irak, après huit mois de sanglants combats qui ont dévasté la deuxième ville du pays. Malgré la poursuite des combats pour chasser les terroristes de leur dernier carré dans la ville septentrionale, le Premier ministre, Haider Al Abadi, a, dans une déclaration télévisée, félicité par avance le peuple et les militaires irakiens «pour avoir réussi une victoire majeure à Mossoul».

Au bord de la ligne de front, dans la vieille ville en partie détruite par les violences, les forces d’élite du contre-terrorisme (CTS) sont arrivées à environ 200 mètres du fleuve Tigre, contre lequel sont acculés les derniers terroristes de Daech retranchés dans des pâtés de maisons.

- Espagne-Italie

Au moins 30 personnes ont été arrêtées hier en Espagne, Italie et Allemagne pour trafic de drogue et blanchiment d’argent dans le cadre d’une opération antimafia, ont annoncé les autorités.

L’enquête, menée notamment par la direction italienne antimafia et le parquet espagnol contre le crime organisé, a permis de découvrir un groupe espagnol «impliqué, entre autres activités délictueuses, dans l’extorsion, le blanchiment d’argent et le transport de grandes quantités de cocaïne et de haschich d’Espagne vers l’Italie», affirme l’organe européen de coopération judiciaire, Eurojust.

Près d’une tonne de drogue et des biens d’une valeur de cinq millions d’euros ont été saisis en Allemagne, Italie, Portugal, Espagne et au Royaume-Uni, indique Europol.