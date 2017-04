Réagissez

- Syrie

L’armée russe a affirmé hier que l’aviation syrienne avait bombardé la veille près de Khan Cheikhoun un «entrepôt» des rebelles où étaient entreposées des «substances toxiques», au lendemain d’une attaque «chimique» ayant coûté la vie à au moins 72 civils. «Selon les données objectives du contrôle russe de l’espace aérien, l’aviation syrienne a frappé près de Khan Cheikhoun un grand entrepôt terroriste», a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Il abritait «un atelier de fabrication de mines artisanales, avec des substances toxiques», a affirmé le ministère, sans préciser si l’aviation syrienne avait connaissance du contenu de cet entrepôt. «L’arsenal d’armes chimiques» était destiné à des combattants en Irak, a ajouté le ministère.

- Corée du Nord

La Corée du Nord a tiré hier un missile balistique en mer du Japon, ont annoncé le ministère sud-coréen de la Défense et l’armée américaine. «A 6h42 aujourd’hui (21h42 GMT mardi), la Corée du Nord a tiré un missile balistique dans la mer du Japon à partir de Sinpo», ville portuaire de l’est du pays, a indiqué le ministère dans un communiqué, ajoutant que l’engin avait parcouru une soixantaine de kilomètres avant de tomber dans les flots.

Il s’agit d’un missile balistique de moyenne portée de type KN-15, a précisé peu après le commandement militaire américain chargé du Pacifique dans un communiqué. Il s’agit du cinquième missile tiré depuis le début de l’année par la Corée du Nord qui fait l’objet de sanctions internationales pour ses programmes nucléaire et balistique.

- Colombie

290 personnes au moins ont péri et 332 autres ont été blessées par la coulée de boue qui a dévasté la ville amazonienne de Mocoa, dans le sud de la Colombie, dans la nuit de vendredi à samedi, selon un nouveau bilan officiel hier. L’Institut de médecine légale a indiqué que 186 cadavres ont déjà été identifiés.

Un précédent bilan donné lundi soir, par le président colombien Juan Manuel Santos, faisait état de 273 morts et 262 blessés. Mais la coulée de boue a affecté au total quelque 45 000 habitants, selon la Croix-Rouge qui faisait également état lundi de 220 disparus. L’agglomération de Mocoa compte environ 70000 habitants, selon la gouverneure du Putumayo, Sorrel Aroca.

- Soudan

Amnesty International a accusé hier les autorités soudanaises d’avoir torturé un journaliste britannique arrêté alors qu’il enquêtait sur des soupçons d’attaques à l’arme chimique par le régime au Darfour. Phil Cox, travaillant pour la chaîne britannique Channel 4, et son interprète Daoud Hari avaient été arrêtés en décembre alors qu’ils enquêtaient sur un rapport d’Amnesty faisant état d’attaques à l’arme chimique perpétrées par les forces du régime contre des civils dans la région de Jebel Marra, au Darfour. M. Cox a été libéré en février. Le Darfour est une région de l’ouest du Soudan où un conflit a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003, selon l’ONU.