- Allemagne

La chancelière allemande, Angela Merkel, a salué hier le feu vert de la base du parti social-démocrate qui lui permet de former un nouveau gouvernement «pour le bien» de l’Allemagne, cinq mois après les législatives.

«Je me réjouis de la poursuite de notre collaboration pour le bien de notre pays», a réagi la chancelière dans un tweet posté par son parti conservateur, après le résultat du vote interne des membres du SPD, qui ont approuvé une nouvelle grande coalition à une large majorité.

La coalition entre sociaux-démocrates et conservateurs détient seulement une courte majorité au Bundestag (un peu plus de 53%), après les élections générales du 24 septembre marquées par une percée historique de l’extrême droite (AfD) et une érosion des partis traditionnels.



- Syrie

L’armée syrienne a «progressé sur plusieurs» fronts dans l’enclave rebelle de la Ghouta orientale, a annoncé hier une source militaire citée par l’agence officielle Sana. Soutenu par la Russie, Damas tente de reconquérir ce dernier fief rebelle aux portes de la capitale syrienne.

«Les unités de l’armée syrienne ont progressé sur plusieurs directions (...), éradiquant dans nombre de régions la présence des groupes terroristes qui les contrôlaient», a indiqué la source militaire. Les forces du régime ont ainsi «repris le contrôle» de plusieurs localités dans l’enclave rebelle, notamment Otaya et Nachabiyé, ajoutant que «des préparatifs sont en cours pour faire parvenir des aides alimentaires aux civils» dans la Ghouta.

- Pakistan

Le Pakistan a élu, ce week-end, sa première sénatrice issue de la caste des intouchables, lors d’élections qui ont également vu le parti au pouvoir renforcer sa mainmise avant les élections législatives prévues dans quelques mois. «Je me sens fière. Je remercie le Parti du peuple pakistanais (PPP - opposition) de m’avoir nominée», a réagi hier Krishna Kumari Kohli, interrogée par l’AFP.

Les Hindous, qui représentent environ 2% de la population du Pakistan, géant musulman de 217 millions d’habitants, font face depuis longtemps à une discrimination économique et sociale. Le système de castes, qui régit l’Inde, n’est appliqué au Pakistan qu’au sein de la communauté hindoue.

- Corée du Sud

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, va envoyer en Corée du Nord aujourd’hui une délégation d’émissaires spéciaux, dont le patron de l’espionnage, pour discuter des moyens de favoriser un dialogue entre Pyongyang et Washington, a annoncé hier la Présidence.

La délégation sera forte de dix membres, dont Suh Hoon, le chef du Service du renseignement de Corée du Sud (NIS), et sera dirigée par le conseiller de M. Moon à la sécurité nationale, Chung Eui-yong, a déclaré à la presse le porte-parole du Président, Yoon Young-chan.

«Les délégués spéciaux auront des discussions intensives sur des questions (...) comme la création d’un dialogue entre le Nord et les Etats-Unis.»