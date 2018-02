Réagissez

- Libye

La Libye connaît désormais la quatrième plus grande mobilisation de combattants étrangers dans l’histoire du terrorisme. Selon un récent rapport de l’Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, le pays se classe tout juste derrière la Syrie, l’Afghanistan et l’Irak. Durant les sept dernières années, un afflux important de combattants étrangers ont rejoint les rangs des terroristes en Libye.

Les Tunisiens y sont en plus grand nombre ; ils sont estimés à 1500. L’étude mentionne que ces «combattants» tunisiens proviennent de l’ensemble du pays et pas seulement d’une seule ville ou région. Le rapport indique, par ailleurs, que parmi les terroristes en Libye, on compte 300 Marocains.

- Mali

Au moins quatre civils ont été tués vendredi et samedi par des présumés terroristes dans le nord du Mali, selon des sources concordantes. «De présumés terroristes ont tué (vendredi) au moins quatre civils près de la localité de Talataye», située dans la région de Gao, a déclaré un élu de la région, qui a également fait état de la mort d’un nombre indéterminé de membres d’«un groupe armé».

Selon une source sécuritaire malienne, les assaillants ont pris des otages lors de l’attaque de vendredi, dont «au moins un» a été tué samedi. Hier matin, «la tension restait vive dans le secteur de Talataye, où des coups de feu ont été entendus», a indiqué une autre source sécuritaire.

- Burkina Faso

Un assaillant a été tué lors d’une attaque d’hommes armés contre une patrouille de policiers à Déou, localité située dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué hier des responsables de la sécurité. «Le samedi 3 février vers 15h, une équipe du commissariat de police du district de Déou (province de l’Oudalan, région du Sahel) en mission de sécurisation, a été l’objet d’une attaque par des individus armés», indique la police dans un communiqué.

«Au cours des échanges de tirs, un assaillant a été abattu», a précisé une source sécuritaire, évoquant une des «récurrentes embuscades contre les forces de défense et de sécurité» dans cette région. Le nord du Burkina Faso est le théâtre d’attaques terroristes depuis 2015, qui ont fait 133 morts en 80 attaques.

- Corée du Nord

Un haut dirigeant nord-coréen aux fonctions honorifiques va se rendre en Corée du Sud vendredi pour une visite de trois jours, en lien avec les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, a annoncé hier le gouvernement sud-coréen.

Ce haut dirigeant est Kim Yong-Nam, le président du présidium de l’Assemblée populaire suprême — le Parlement nord-coréen contrôlé par le parti unique — qui occupe les fonctions symboliques de chef de l’Etat nord-coréen, mais n’est pas considéré comme un proche du leader Kim Jong-un.