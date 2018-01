Réagissez

- Syrie : 28 civils tués près de Damas

Au moins 28 civils ont été tués mercredi en Syrie, la plupart par des frappes aériennes russes sur l’enclave assiégée de la Ghouta orientale près de Damas, a indiqué hier l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) dans un nouveau bilan. Sept enfants, onze femmes et un volontaire des Casques blancs, une organisation de secours dans les zones rebelles, figurent parmi les victimes, selon l’Observatoire qui rapporte également qu’il y a des dizaines de blessés

«28 civils ont été tués mercredi dans la Ghouta orientale, 19 d’entre eux par des frappes aériennes russes visant la ville de Misraba, et les autres par des tirs du régime sur deux autres villes», a affirmé le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. Un premier bilan faisait état de la mort de 23 civils.

- Irak : Plus de la moitié des déplacés de retour chez eux

Plus de la moitié des déplacés irakiens ayant dû quitter leurs foyers à cause du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) sont rentrés chez eux, a indiqué hier l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Fin décembre, 3,22 millions de personnes étaient rentrées chez elles, tandis que 2,61 millions de personnes étaient toujours déplacées, indique l’OIM.

Cette inversion de tendance intervient à la fin du mois durant lequel le gouvernement irakien a proclamé la victoire militaire sur l’organisation terroriste chassée de tous les centres urbains. A titre d’exemple, «fin 2015, moins d’un demi-million de déplacés étaient rentrés chez eux», explique la porte-parole de l’OIM en Irak, Sandra Black.

- Somalie : Trois ministres limogés

Le Premier ministre somalien, Hassan Ali Khaire, a limogé hier les ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur et du Commerce, après des semaines de tensions entre le gouvernement et plusieurs leaders de clans, selon une source officielle. «Le Premier ministre somalien a congédié trois ministres, celui des Affaires étrangères, Yusuf Garad Omar, celui du Commerce, Khadra Ahmed Duale, et celui de l’Intérieur, Abdi Farah Said et a nommé des remplaçants pour les trois postes vacants», ont annoncé, dans un communiqué, les services de M. Khaire.

Le portefeuille des Affaires étrangères a été confié à Ahmed Ise Awad, l’Intérieur à Abdi Mohamed Sabriye et le Commerce à Mohamed Abdi Hayr. Les trois nouveaux venus sont issus des mêmes clans que les ministres limogés, pour respecter l’équilibre clanique qui régule la vie politique somalienne, selon le texte.

- Kaboul : Un attentat-suicide fait au moins 11 morts

Un kamikaze a déclenché une bombe hier soir à proximité de policiers et de manifestants à Kaboul, faisant au moins 11 morts et 25 blessés, selon des responsables. «Un assaillant kamikaze s’est fait exploser (...) près d’un groupe de policiers qui tentaient d’assurer la sécurité d’une manifestation», a déclaré un porte-parole du ministère de l’Intérieur, Nasrat Rahimi. «Nous pouvons confirmer que pour le moment, 11 corps ont été transportés dans les hôpitaux, de même que 25 blessés», a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé, Wahid Majroh. «Le bilan pourrait évoluer, les ambulances continuant de travailler», a-t-il ajouté.

Une source des services de sécurité, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a de son côté avancé un bilan de 20 morts et 20 blessés, qui n’a pas pu être confirmé. L’attentat, qui n’a pas été revendiqué dans l’immédiat, s’est produit en marge d’une manifestation de protestation organisée après la mort d’un commerçant lors d’une opération de police visant des trafiquants d’alcool et de drogue, selon un responsable ayant requis l’anonymat.