Réagissez

- Pakistan : 11 morts dans un accident de train

Au moins onze personnes ont été tuées et des dizaines blessées lorsque deux trains de voyageurs sont entrés en collision, hier matin, dans une gare de Karachi, la mégapole portuaire du sud du Pakistan, selon un premier bilan de source hospitalière. Des secouristes équipés d’outils pour découper le métal tentaient de désincarcérer les victimes encore prises au piège des wagons affaissés, sous le regard de dizaines de badauds, selon des images diffusées à la télévision. L’accident est intervenu lorsque le Zakria Express en provenance de Multan, grosse ville du Pendjab (centre), a percuté le Farid Express venu de Lahore et stationné en gare de Jumma Goth, dans l’est de Karachi.

- Syrie : Trois voitures pigées explosent

Trois voitures piégées ont explosé hier dans l’ouest d’Alep (nord de Syrie), suivies d’affrontements entre forces gouvernementales et groupes rebelles armés, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). «Trois voitures piégées ont explosé dans l’ouest d’Alep, marquant le début d’une violente offensive des groupes rebelles, qui tentent d’effectuer une nouvelle avancée», a indiqué le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane, cité par l’agence française. Une coalition de rebelles et de terroristes a lancé, le 28 octobre, une offensive partie de l’extérieur de la ville, côté ouest, pour tenter de briser le siège imposé par le gouvernement aux quartiers de l’opposition, situées dans l’est.

- Irak : «Ne vous repliez pas», lance le chef de Daech

Abou Bakr Al-Baghdadi, chef de Daech, est sorti d’un an de silence pour exhorter ses troupes à lutter jusqu’au martyre pour défendre Mossoul face à l’offensive de plus en plus pressante des forces irakiennes. «Ne vous repliez pas», lance une voix présentée comme étant celle de Baghdadi dans un message audio diffusé, hier, par Al-Furqan, un média affilié à Daech.

Il leur promet «la victoire» alors que ses troupes sont en grande difficulté dans ce bastion, vers lequel convergent, depuis le 17octobre et avec le soutien des frappes de la coalition internationale, plusieurs dizaines de milliers de soldats et de policiers des forces de sécurité fédérales irakiennes ainsi que des combattants de la région autonome du Kurdistan.

- Afghanistan : 30 civils tués par une frappe aérienne de l’OTAN

Au moins 30 civils afghans, dont des femmes et des enfants, ont été tués, selon des responsables afghans, par une frappe aérienne menée par l’Otan à Kunduz, haut lieu de l’insurrection talibane où deux soldats américains ont été tués hier, ont indiqué les autorités locales. Le raid a eu lieu après des combats dans lesquels deux soldats américains et trois membres des forces spéciales afghanes ont été tués au cours d’une opération antitalibans à Kunduz.

Il était difficile d’établir clairement le lien entre les deux événements, qui mettent en évidence l’insécurité grandissante après que les talibans ont tenté de conquérir Kunduz le mois dernier pour la deuxième fois en un an. «Les forces afghanes et les troupes de la coalition ont conduit une opération conjointe contre les insurgés talibans», a indiqué Mahmood Danish, porte-parole de l’exécutif de cette province du nord afghan. Dans le bombardement, 30 Afghans ont péri et 25 autres ont été blessés.

- Turquie : Premiers procès liés à la tentative de coup d’Etat début 2017

Les premiers procès liés à la tentative de coup d’Etat de juillet en Turquie s’ouvriront d’ici début 2017, a indiqué hier le procureur général d’Ankara. «Sans donner une date précise, nous allons commencer à ouvrir les procès au début de l’année 2017», a déclaré le procureur de la République d’Ankara, Harun Kodalak, cité par l’agence de presse Anadolu. «Il y aura peut-être quelques procès qui s’ouvriront au cours du dernier mois de 2016, mais ce que nous planifions, c’est une ouverture en série de procès au début de l’année 2017», a-t-il ajouté.